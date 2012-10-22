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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

نکونام در گفتگو با مهر:

رعایت احتیاطهای لازم توسط کاروانهای راهیان نور ضروری است

رعایت احتیاطهای لازم توسط کاروانهای راهیان نور ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: احتیاط های لازم توسط مسئولین و دست اندرکاران کاروانهای راهیان نور ضروری است و همه موظفند تمام پیشگیری هایی که از وقوع چنین اتفاقاتی(حادثه کاروان راهیان نور بروجن) جلوگیری می کند را انجام دهند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان تسلیت به خانواده های سانحه واژگونی اتوبوس کاروان راهیان نور بروجن، اظهار داشت: همدردی عمیق خودمان را به خانواده های داغدار این سانحه ابراز می کنیم و امید داریم خداوند بر درجات متوفیان بیفزاید و مشمول رحمت واسعه خودش قرار دهد و خانواده هایشان را از اجر و صبر فراوان بهره مند کند و برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای عاجل داریم.

وی ادامه داد: یک حادثه غم بار و مصیبت سنگینی بود که پیش آمد و قطعا آزمونی از آزمون های الهی بود وامتحانی است که برای همه پیش آمده است.

وی ادامه داد: در این موارد باید احتیاط های لازم توسط مسئولین و دست اندرکاران این امور انجام شود و همه موظفند تمام پیشگیری هایی که از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری می کند را انجام دهند.

وی اذعان داشت:همه اقدامات در این خصوص انجام شده و همه پیشگیری ها صورت گرفت و محکم کاریها انجام  شده است ولی باز حادثه ای پیش آمده و این طبیعی است که پای کسی گذاشته نمی شود و تقدیر الهی است و همه باید تسلیم باشیم.

مقدس بودن اصل کار کاروانهای راهیان نور

وی اظهار داشت: در هر صورت آنچه که  هم اکنون می شود به آن توجه کرد همین است که مردم در اینطور حوادث هوشیاری و بیداری کامل داشته باشند، چون اصل کار( کاروانهای راهیان نور) خیلی کار مقدسی و کار بسیار ارزشمند و پر ثمری است.
 
آثار و برکات بالای رفتن به مناطق جنگی/ اهمیت بالا برای نسل جوان
 
حجت الاسلام محمد علی نکونام تصریح کرد: در واقع رفتن و حرکت مردم به  این مکانها و دیدن آن مناطق، مناطقی که جای پای شهیدانمان است و خون عزیزانمان درآنجا ریخته شده آثار و برکات  خاصی دارد و هم از نظر معنوی و سیاسی و هم از نظر اجتماعی رفتن به این مناطق آثار فوق العاده ای دارد.
 
وی تاکید کرد: کاروان راهیان نور برای نسل جوان اهمیت بسزایی دارد که بروند این مناطق را ببینند که در دام دشمن وتوطئه های دشمن نیفتند و خطرات دشمن به این وسیله خنثی می شوند و همچنین تهاجم فرهنگی  نیز با این اقدام خنثی می شوند.
 
 مراقبت ها و احتیاط ها  توسط دست اندرکاران انجام شود
 
امام جعه شهرکرد گفت: باید همه مراقبت ها و و احتیاط ها صورت بگیرد و همه آنچه را که دست اندرکاران این امور باید انجام دهند باید ملاحظه داشته باشند و مد نظر قرار بدهند که با چنین حوادثی  مانند حادثه کنونی روبرو نشویم.
 
وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که همه کسانی که در این حادثه به لقا الهی پیوستند اجر فراوانی دارند چون اینها در راه شهدا قدم برداشته اند و در مسیری مرگ به سراغشان آمد که مسیر پاک و نورانی بود.
 
امتیاز بالا و ارزشمندی مرگ متوفیان حادثه
 
حجت الاسلام محمد علی نکونام با اشاره به امتیاز بالا و ارزشمند بودن مرگ متوفیان این حادثه، گفت: این نوع مرگها مرگی است که در مسیر شهادت و در مسیر درک فیوضات شهادت و در مسیر درک فرهنگ شهید و شهادت است و بسیار با اهمیت  و ارزشمند است واین نوع مرگ ها مرگی نیست که باعث سر به زیری و شکست انسان باشد بلکه باعث سر بلندی و افتخار است.
کد مطلب 1725747

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