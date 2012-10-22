ارائه روشی برای بررسی برآمدگی شریانهای مغزی از سوی محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیکه نبئی- مجری طرح، "آنوریسم مغزی" را برآمدگی پاتولوژیک عروق مغزی دانست و افزود: این برآمدگی ها غالبا در حلقه ای از شریانها در قاعده مغز اتفاق می افتد. بروز این عارضه می تواند موجب خونریزی شود و مرگ و میر بالایی را به دنبال دارد.

وی افزود: به علت خطرات و هزینه های زیاد جراحی های مغزی، جراحان این عمل را تا زمانی که ریسک پارگی آنوریسم از ریسک جراحی بیشتر نشده است به تاخیر می اندازند. معیار تشخیص میزان این خطر نیز اندازه برآمدگی رگ است.



نبئی با تاکید بر اینکه اندازه برآمدگی نمی تواند معیار دقیقی برای میزان خطر باشد، توضیح داد: گاهی میزان برآمدگی رگ زیاد است ولی احتمال پارگی آن زیاد نیست و برعکس گاهی برآمدگی کوچک اما آنوریسم تحت خطر بالایی است، از این جهت پژوهشگران در تلاش هستند تا راهکارهایی را برای پیش بینی چگونگی رشد و میزان خطر آنوریسم ها پیدا کنند.



مجری طرح، در نظر گرفتن عواملی مانند فشار خون، سن و بیماری های زمینه ای را از جمله مسائل مهم در این زمینه دانست و گفت: در این طرح مدلی را پیشنهاد کردیم که در آن میزان تنش موثر ناشی از جریان خون در دیواره رگ به عنوان معیار فعالیتهای تخریبی دیواره معرفی شده است.



وی ادامه داد: دراین مدل با تعامل میان جریان خون و دیواره شریان، می توان رفتار آینده، روند رشد و میزان خطر یک برآمدگی مرضی (آنوریسم)‌ را در عروق مغزی پیش بینی کرد.