25 عنوان برنامه درهفته بسیج دانش آموزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصفا نجاتی گفت: برنامه های این هفته باشعار دانش آموز بسیجی تبلور دانایی وتوانایی، ولایتمداری و حمایت از کار وسرمایه ایرانی و با مشارکت آموزش وپرورش وسپاه اجرا می شود.

وی تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای جهاد طرح هجرت سه، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، دیدار با خانواده شهدای دانش آموزی، برگزاری نشستهای بصیرتی وحضور فرماندهان دفاع مقدس در مدارس را ازمهمترین برنامه های این هفته عنوان کرد.

نجاتی با بیان اینکه هفته بسیج دانش آموزی یادواره رشادتهای 36 هزار دانش آموز شهید کشور وگرامیداشت یاد شهید حسین فهمیده است، یادآور شد: 12 هزار نفر از دانش آموزان ان استان تا اسفندماه سال جاری باعنوان راهیان نور عازم مناطق جنگی می شوند.

وی همچنین با اشاره به استقبال دانش آموزان از طرح هجرت سه افزود: 9هزار دانش آموز بسیجی درطرح هجرت سه در ترمیم وزیبا سازی مدارس مشارکت داشتند.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان اجرای مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی، دیدار با ائمه جمعه، یادواره شهدای دانش آموزی وغباروبی گلزار شهدا را از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی عنوان کرد.

ثبت نام دانش آموزان استان در جشنواره خوارزمی آغاز شد

دبیر جشنواره خوارزمی والمپیادهای علمی دوره متوسطه کهگیلویه وبویراحمد گفت: مرحله نام نویسی المپیادهای علمی وجشنواره خوارزمی دربخش دانش آموزی در استان آغاز شد.

محمد تقی اسدپور گفت: دانش آموزان دبیرستانها وهنرستانها و دانشجویان مراکز تربیت معلم می توانند تا پنج آبان ماه به مدارس ومراکز محل تحصیل خود مراجعه وثبت نام کنند.

وی بیان کرد: پس ازثبت نام، داوطلبان از خدمات مشاوره ای و کلاسهای آموزشی جهت شرکت درمسابقات بهره مند می شوند.

اسدپور اظهار داشت: منتخبان استانی این جشنواره به مرحله سراسری جشنواره خوارزمی معرفی می شوند.

انتخابات شورای دانش آموزی در 1600 مدرسه استان برگزار می شود

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش استان گفت: همزمان با سراسر کشور انتخابات شوراهای دانش آموزی در یک هزار و 600آموزشگاه کهگیلویه وبویراحمد برگزار می شود.

حجت الاسلام مصطفی شجاعیان افزود: این انتخابات با هدف تحکیم و تعمیق ارزشها و باورهای دینی بین دانش آموزان و تکریم عملی شخصیت آنان برگزار می شود.

وی بیان کرد: تقویت روحیه خود باوری واعتماد به نفس و تمرین مشارکت جمعی و مشارکت فکری دانش آموزان در امور مدرسه از دیگر اهداف برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی است.

شجاعیان اظهار داشت: هم اکنون تبلیغات کاندیداهای دانش آموزی در مدارس آغاز شده وانتخابات روز سوم آبان برگزار می شود.

وی بیان داشت: درمجموع 11 هزار و 200 دانش آموز در استان به عنوان اعضای شوراهای دانش آموزی انتخاب می شوند.

شجاعیان یادآور شد: در پایان هرسال ارزیابی انجام شده و شوراهای برتر انتخاب و از آنان تجلیل می شود.

شورای فرهنگ عمومی اثرگذارترین نهاد شورایی در کشور است

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شورای فرهنگ عمومی مهمترین واثرگذار ترین نهاد شورایی در کشور است.

امین کمالوندی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهگیلویه افزود: این شورا به ریاست ائمه جمعه با بررسی مشکلات جامعه می تواند به عنوان شورایی موثر در رفع نیاز های فرهنگی و اجتماعی جامعه عمل کند.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهگیلویه ضمن بررسی معضلات ومشکلات شهرستان مصوبات خوبی را به منصه ظهور گذاشته است، عنوان کرد: ارتقاء فرهنگ عمومی موجب کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد.

کمالوندی اقدامات انجام شده در حوزه موسسات قرآنی وکانونهای فرهنگی وهنری مساجد و امورفرهنگی وهنری در این شهرستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: باید از همه ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی موجود برای ارتقای فرهنگ عمومی در سطح جامعه استفاده کرد.