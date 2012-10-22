توسعه ضلع غربی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بابازاده با اشاره به این خبرگفت: احداث سازه ساختمانی صحن آیت اله کاشانی به مساحت 3500 مترمربع آغاز شده است که به این ترتیب ضلع غربی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) توسعه می یابد.

وی به لزوم حفظ قبور و عدم امکان تردد ماشین آلات سنگین اشاره کرد و اظهار داشت: فونداسیون صحن آیت اله کاشانی با نصب 400 میکروپایل(ریزشمع) با رعایت جزئیات اجرایی خاص به منظور جلوگیری از تخریب قبور در دست اجراست.

بابازاده با اشاره به اینکه حسب دستور شهردار تهران، اجرای این پروژه تا مرحله سفتکاری بر عهده شهرداری است، تصریح کرد: دیوارهای بتنی به ارتفاع 5 تا 7 متر، رواق های پیرامونی و سقف بتنی با الگوی معماری خاص در بخش میانی صحن آیت اله کاشانی در نظر گرفته شده است که محل اجرای آن دارای قبور به هم فشرده و چند طبقه است.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 20 در پایان یادآور شد: توسعه صحن مصلی، مسقف نمودن ضلع شرقی با سازه های ثابت و تملک املاک معارض ضلع شمال آستان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از جمله اقدامات شهرداری در راستای پیشرفت روند اجرایی طرح توسعه آستان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) است که در دستور کار قرار دارد.

آموزش روشهای خودامدادی و دگر امدادی ویژه گروه دوام منطقه 20

در راستای طرح تشکیل گروه های دوام محلات شهرداری منطقه 20 کارگاه مدیریت بحران با حضور داوطلبین واکنش اضطراری محلات در سرای محله استخر برگزار شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر گفت: به منظور آشنائی داوطلبین واکنش اضطراری محلات با مبانی مدیریت بحران و چگونگی مقابله با حوادث در زمان وقوع زلزله و مواقع بحرانی ،کارگاه مدیریت بحران در سرای محله استخر برگزار شد.

محسن کریمی با اشاره به اینکه ستاد مدیریت بحران در راستای برگزاری کارگاه های آموزشی امداد و نجات و سمینارهای آموزشی مدیریت بحران اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است افزود: در این کارگاه شرکت کنندگان با اصول اولیه نجات جان مصدومین جهت جلوگیری از کاهش مرگ و میر و وخیم شدن حال آنها و کمک در بهبود سریعتر وضعیت جسمی آنها آشنا شدند.

وی اظهار داشت: در این کارگاه ضمن تاکید بر خود امدادی و دگر امدادی به صورت تئوری و عملی در خصوص نحوه تریاژ مصدومین ، علائم و نشانه های خفگی ، CPR ، انواع زخمها وسوختگی ، حمل مصدوم ، و همچنین روشهای کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی و استفاده از انواع خاموش کننده ها توضیحاتی بیان شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران گفت: آشنایی داوطلبین واکنش اضطراری با شرح وظایف ستاد مدیریت بحران و کسب مهارتهای لازم دراطلاع رسانی صحیح و کمک به سایر هموطنان در موارد اضطراری و حوادث غیرمترقبه بسیارموثر است.