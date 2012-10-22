هیچ خبرنگاری برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد مراجعه نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا بهزادی در جلسه بررسی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بیان داشت: تاکنون هیچ خبرنگاری در استان برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به کمیته بدوی استانی مراجعه نکرده است.

بهزادی افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور، در استان خبرنگاری هنوز در مشاغل سخت و زیان آور محاسبه نمی شود و در کمیته استانی باید این موضوع بررسی شود.

وی اظهار داشت: براساس بند پنج جزء "ب" ماده واحده قانون اصلاح تبصره دوالحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی موضوع سخت وزیان آور بودن خبرنگاری و مصادیق آن باید بنا به درخواست مشمول های این قانون در کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان آورهرمزگان بررسی شود.

بهزادی ادامه داد: از تاریخ راه اندازی کمیته بدوی استان هرمزگان تاکنون درخواستی از خبرنگاران برای بررسی این موضوع در مشاغل سخت و زیان آور نداشته ایم.

رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان اضافه کرد: در تبصره ماده 11 قانون آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور می گوید مصادیق خبرنگاری با تایید کمیته بدوی موضوع ماده هشت این آیین نامه تعیین می شود تا قادر به استفاده از مزایای آن شوند.

وی اظهار داشت: ماده هشت این آیین نامه نیز بیان می کند"به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی هرکدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان مانعی ندارد."

بهزادی عنوان کرد: اعضای این کمیته شامل معاون روابط کاراداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و یا نماینده وی به عنوان رییس جلسه،کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه(دانشکده علوم پزشکی مربوطه)، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان استان می شود که باید در این مورد تصمم گیری کنند.

وی یاد آور شد: خبرنگاران تابع قانون کار دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی می توانند درخواست خود را مبنی برسخت و زیان آور بودن حرفه خود به دبیرخانه کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان آور در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده تا در این مورد تصمیم گیری شود.