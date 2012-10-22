عده ای مصرفگرا با دسترنج دیگران به کشور خیانت می کنند

سیروس کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سئوال مقام معظم رهبری که فرمودند"چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است"؟ افزود: معمولاً در ایران افرادی خود برتر بین هستند، در کار جمعی فقط به فکر خود هستند و حرف خودشان را قبول دارند.

وی بیان داشت: برخی افراد در ایران اصلاً فکر نمی کنند شاید حرفشان اشتباه باشد و نظر جمع برایشان مهم نیست، البته باید گفت، ممکن است در یک سیستم 20 نفر کار کنند اما فقط چند نفر حرف همدیگر را قبول نمی کنند و دومین دلیل این است که افراد خودشان را در سطح بالا می بینند.

نایب رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی پایتخت، با اشاره به اینکه عده ای از افراد خودشان را در سطح بالا می بینند، ادامه داد: برخی افراد به فکر منافع شخصی خود هستند، مانند کار تجاری که در این کار فقط خودشان را می بینند و این خود برتربینی باعث می شود که افراد جمعی کار نکنند و به اصطلاح زیرآب هم را بزنند.

برای بیشتر تولید کننده ها کیفیت محصول مهم نیست

وی با اشاره به سئوال مقام معظم رهبری که فرمودند "توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است"؟ عنوان کرد: در تولیدات داخلی به جز عده ای محدود، برای بیشتر تولید کننده ها کیفیت محصول مهم نیست.

کوهی اضافه کرد: با تجربه کاری حدود 20 ساله ای که در زمینه تولید دارم، تمام تولیدکننده ها بنا به دلایلی قیمت تمام شده کالا را پایین می آورند و به کیفیت توجه نمی کنند که این خود سه دلیل دارد.

وی تصریح کرد: یکی از آن سه دلیل، بحث کالاهای وارداتی بی کیفیت است که با قیمت های پایین وارد کشور می شود و تولیدکنندگان داخلی وقتی می خواهند با این واردات رقابت کنند، مجبورند که از مواد بی کیفیت و سطح پایین استفاده کنند تا وارد این رقابت شوند.

نایب رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) پاکدشت افزود: دلیل دوم این است که در داخل کشور هزینه ها بسیار بالاست و نوسان قیمت وجود دارد.

تولید کننده فقط به فکر تولید و قیمت تمام شده اش است

وی بیان کرد: تولید کننده فقط به فکر تولید و قیمت تمام شده اش است که کالا را با قیمت پایین عرضه کند تا به فروش برسد؛ داخل ایران گاهی رقابتهای تو خالی وجود دارد، تولیدکننده ها گاهی ارزش افزوده کالا را نمی گیرند و به خاطر رقابت، به کیفیت کالا توجه نمی کنند.

کوهی ادامه داد: برخی تولید کننده ها قیمت تمام شده را پایین می آورند تا فقط کالا به فروش برسد و هیچ کس به کیفیت کالا توجه نمی کند که دلیل اصلی آن، پشتیبانی نشدن و نبود حمایت مسئولان از تولیدات داخلی است.

مدیر روابط عمومی شهرک صنعتی پایتخت افزود: هیچ پشتیبانی برای تولیدکننده ها وجود ندارد و به همین خاطر تولیدکنندگان فقط به فکر فروش کالا هستند و به کیفیت کالا توجه نمی کنند.

وی در رابطه با سوال دیگر مقام معظم رهبری که "چرا مصرفگرایی برای برخی افتخار شده است"؟ گفت: این افتخار اشتباهی است که ریشه در فرهنگ اشتباه و به نوعی چشم و همچشمی در بین مردم ایران دارد.

برخی از افراد، جنبه پولدار شدن را ندارند

کوهی ادامه داد: با توجه به درآمدهای کاذبی که اکنون به میلیارد می رسد، برخی از افراد جنبه پولدار شدن را نداشته اند و در یک شب پول های باد آورده، دستشان آمده است که باعث شده هزینه های اشتباهی را متحمل شوند.

وی اظهار داشت: بعضی افراد سودجو برای خودنمایی و جلب توجه، اسراف و هزینه های اشتباهی می کنند، مثلاً در مراسم خاصی مانند عروسی فقط پولهای بادآورده را به نوعی خرج می کنند.

نایب رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی پایتخت اضافه کرد: این هزینه های اشتباه به ضرر جامعه و کشور ماست؛ اگر این هزینه های اشتباه و مصرف های اضافی در خزانه ملی جمع شود، می توان یک حرکت بزرگی برای پیشرفت جامعه انجام داد و باید مقابل تمام این ولخرجی ها ایستاد.

وی تصریح کرد: این هزینه های اضافی باعث می شود که کشور در برخی زمینه ها عقب بیفتد؛ متأسفانه به جای اینکه سطح بالا فکر کنیم تا کشور به اوج سازندگی برسد، سطح پایین فکر می کنیم و دنبال این هستیم که با پول به دست آمده هر کاری برای زندگی انجام دهیم.

کوهی افزود: این پول ها از طریق زحمت شبانه روزی عده ای افراد زحمتکش به دست می آید که حتی خودشان گاهی نتیجه کارشان را نمی بینند و برخی از افراد سودجو که مصرفگرا هستند با پولهای زحمت کشیده دیگران نه تنها به چرخه تولید کمک نمی کنند، بلکه به کشور خیانت می کنند.