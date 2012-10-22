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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

دهبالایی:

استان البرز با موافقت فدراسیون کشتی میزبان مسابقات جام تختی می‌شود

استان البرز با موافقت فدراسیون کشتی میزبان مسابقات جام تختی می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی البرز گفت: اگر فدراسیون کشتی موافقت کند استان البرز میزبان مسابقات کشتی جام تختی خواهد بود.

مصیب دهبالایی رئیس هیئت کشتی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است پیشنهاد میزبانی مسابقات کشتی بین المللی جام تختی را فردا برای فدراسیون کشتی ارسال کنیم و اگر فدراسیون موافقت کند استان البرز میزبان این رویداد مهم ورزشی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری این رقابت ها را مسعود مرشدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج به ما داد و با توجه به تجربه مرشدی در برگزاری این مسابقات در استان هرمزگان مسئولان ورزشی استان هم با برگزاری چنین رویداد مهمی در استان موافق هستند و امیدوارم فدراسیون کشتی هم با در خواست میزبانی استان البرز موفقت کند.

رئیس هیئت کشتی البرز در پایان گفت: کشتی کرج روند رو به رشدی به خود گرفته و در مسابقات کشتی جام شهدای البرز شاهد بودیم که نمایندگان استان البرز در بین 15 استان به مقام قهرمانی رسیدند و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

کد مطلب 1725773

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