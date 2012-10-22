  1. ورزش
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

شمشیربازی زیر 23 سال اروپا/

بانوان ایرانی در اسلحه سابر به مدال برنز دست یافتند

بانوان ایرانی در اسلحه سابر به مدال برنز دست یافتند

تیم ملی شمشیربازی بانوان ایران موفق شد در رقابت‌های شمشیربازی کاپ زیر 23 سال اروپا در اسلحه سابر به مدال برنز دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت‌های شمشیربازی کاپ زیر 23 سال اروپا با حضور 10 تیم برتر جهان روز گذشته در اسلحه سابر و در بخش بانوان و آقایان در تفلیس پیگیری شد.

براین اساس، تیم بانوان ایران با ترکیب نجمه سازنجیان، پریماه برزگر و کیانا باقرزاده در این دوره از مسابقات ظاهر شدند که پس از پیروزی مقابل روسیه و گرجستان به مرحله نیمه نهایی رسیدند. شمشیربازان ایران در این مرحله مغلوب اوکراین شدند و به مدال برنز بسنده کردند. در این بخش تیم‌های اوکراین و آذربایجان اول و دوم شدند.

تیم مردان ایران هم موفق شد گرجستان و آذربایجان را شکست بدهد اما نتیجه را مقابل روسیه واگذار کرد تا از دستیابی به مدال باز بماند.

کد مطلب 1725789

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