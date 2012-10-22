بانوان ایرانی در اسلحه سابر به مدال برنز دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت‌های شمشیربازی کاپ زیر 23 سال اروپا با حضور 10 تیم برتر جهان روز گذشته در اسلحه سابر و در بخش بانوان و آقایان در تفلیس پیگیری شد.

براین اساس، تیم بانوان ایران با ترکیب نجمه سازنجیان، پریماه برزگر و کیانا باقرزاده در این دوره از مسابقات ظاهر شدند که پس از پیروزی مقابل روسیه و گرجستان به مرحله نیمه نهایی رسیدند. شمشیربازان ایران در این مرحله مغلوب اوکراین شدند و به مدال برنز بسنده کردند. در این بخش تیم‌های اوکراین و آذربایجان اول و دوم شدند.

تیم مردان ایران هم موفق شد گرجستان و آذربایجان را شکست بدهد اما نتیجه را مقابل روسیه واگذار کرد تا از دستیابی به مدال باز بماند.