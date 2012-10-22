کاوه حداد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) برای اولین بار در استان البرز اجرایی شده و در کل کشور نیز این طرح در میان دستگاه های کشوری برای نخستین بار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به اجرا در آمده است.



وی با بیان ویژگی های این نرم افزار افزود: با استفاده از این سیستم علاوه بر صرفه جویی در منابع مالی، فضای فیزیکی، نیروی انسانی و از همه مهمتر استفاده مناسب از عنصر زمان، شاهد تحول عظیمی در اموزش کارکنان در راستای توانمند سازی و کارآمدی سیستم خواهیم بود.



وی یادآور شد: سیستم جامع آموزش منابع انسانی (جام) مطابق با نظام جامع آموزش کارکنان دولت و مورد تائید دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی کشور است.



به گفته حدادپور در این نرم افزار امکان مشاهده پرونده پرسنلی، نیازهای آموزشی، دوره های گذرانده شده، نیازهای فردی، برنامه های آموزشی، مشاهده تقویم آموزشی، درخواست آموزش از سوی پرسنل، مشاهده لیست نمرات و حضور و غیاب، ارزیابی دوره و دریافت نظرات و پیشنهادات و همچنین امکان ارزشیابی اثربخشی آموزشی گنجانده شده است.



وی افزود: از دیگر مزایای استفاده از این نرم افزار می توان به کاهش مراجعه حضوری به اداره آموزش، انجام ثبت نام غیر حضوری و دریافت مدارک، امکان دسترسی هر یک از پرسنل به اطلاعات فردی و آموزشی خود به صورت paperless و دسترسی همه کارکنان به اطلاعات شخصی با کلمه عبور و رمز عبور شخصی اشاره کرد.