الکترونیکی شدن پرونده های سلامت تا 70 درصد هزینه های درمان را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهرام توفیقی گفت: هر پدیده جدیدی که وارد جامعه می شود تا زمانی که به ثبات، نظم و ضابطه مندی برسد زمان می خواهد. IT و فناوری اطلاعات سلامت از جمله موارد جدید است بنابراین این حوزه هنوز در ضوابط، استانداردها، تصمیم گیری و... دچار آشفتگی است.

وی در رابطه با الکترونیکی شدن پرونده های بیماران گفت: الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی بیماران ضرورتی جدی است، به خصوص زمانی که می خواهیم بیمارستان های مختلف را درگیر مداوای یک فرد کنیم. با توجه به تمهیدات و تسهیلاتی که فناوری پزشکی به وجود آورده است، به راحتی می توان پرونده الکترونیک و سوابق بیمار را جابه جا نمود. بنابراین برقراری نظام استفاده از پرونده الکترونیک بیماران یک ضرورت ملی است.

دبیر کمیته چالشهای برنامه سلامت الکترونیک در اولین کنگره بین المللی سلامت الکترونیک اضافه کرد: این اقدام هزینه های زیادی را کاهش می دهد و بالاترین کاهش هزینه آن در حدود 70 درصد در بخش سرپایی و 30 درصد بخش بستری خواهد بود. بنابراین ما تنها با یک کالای لوکس مواجه نیستیم. سرمایه گذاری در این زمینه موجب کاهش هزینه های تکرار دارو،خطای پزشکان و تکرار ویزیت خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله اعظم (عج) با اشاره به برگزاری اولین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک گفت: نیازمند این هستیم که محوریت و مرکزیتی هم در بدنه دولت و خارج از دولت شکل بگیرد و بتواند از دو زاویه مقرراتی حکومتی و فرهنگی - اجتماعی مسیر را هدایت کند. این کنفرانس از یک دیدگاه می تواند پیامهای جدید در حوزه فنی و کار بردی را منعکس کند و به نحوی نقش سازمان دهی و هدایت فعالیت مختلف را هدایت کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی، نهادی صنفی و علمی است که هر دو جنبه مورد نیاز را دارد. بنابراین نه تنها به موضوع انتقال یافته ها می نگرد، بلکه به موضوع سازماندهی و اجرا هم توجه دارد این خلاء جدی است که ما در نظام سلامت داریم. امیداوریم با سئوالهایی که مطرح می شود و پاسخهایی که دریافت می شود به تدریج سکان این علم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی به عنوان NGO بزرگ که نظارت همه جانبه دارد و کاملا بر اوضاع مسلط است، هدایت شود و در کنار سیستمهای هدایت کننده کشور در کنفرانسها و سخنرانیهای بعدی هدایت مجموعه را بر عهده بگیرد.

اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک با هدف انتشار و گسترش دانش سلامت الکترونیکی، ارایه آخرین دستاوردهای تحقیقات بین‌المللی به محققان ایرانی، تبادل نظر و اندیشه میان محققان داخلی و خارجی و انعکاس دستاوردهای تحقیقات داخلی به محققان خارجی توسط سازمان نظام پزشکی کشور با همکاری سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و تعدادی از دانشگاهها، مؤسسات و انجمنهای علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، نهم و دهم آذر ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.