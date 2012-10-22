گروه موسیقی "سپید و سیاه" از اجرا در دزفول انصراف داد

پیمان میرآقاسی مدیر گروه موسیقی "سپید و سیاه" با اعلام این خبر و در توضیح دلایل انصراف این کنسرت از اجرایش به خبرنگار مهر، گفت: سیزده مهرماه نامه درخواست کنسرت به حراست ارشاد استان خوزستان آماده بود، اما مسئولان در انجمن موسیقی دزفول هنوز نامه را دریافت نکردند و مقدمات برگزاری کنسرت را ترتیب نداده‌اند.

وی در ادامه افزود: با مسئول مربوط در دفتر انجمن موسیقی دزفول تماس گرفتم اما این مسئول پاسخگوی تلفن ما نیست. زمانی که دلیل عدم همکاری را جویا می شویم در پاسخ می گویند که مشکلی برای برگزاری کنسرت وجود ندارد و در نهایت صبح روز اجرای کنسرت مجوز را دریافت می کنیم.

مدیر گروه موسیقی"سپید و سیاه" در ادامه افزود: با این اوصاف گروه تصمیم گرفت که از اجرای این کنسرت منصرف شود؛ چراکه بدون تبلیغات و تضمین اجرا در تاریخ‌های درنظر گرفته شده، نمی‌توان هزینه کرد و گروه را برای اجرای کنسرت آماده کرد.

این نوازنده قیچک آلتو در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دفتر موسیقی در وزارت ارشاد از این موضوع مطلع است، گفت: اطلاع دادیم و مسئولان در دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم از این اتفاق ناراحت و گله‌مند هستند و قول داده‌اند که موضوع را پیگیری کنند.

گروه موسیقی سپید و سیاه که پیش از این همین کنسرت را در کرمان اجرا کرده بودند قرار بود تازه‌ترین اجرای خود در دزفول را براساس ساخته‌هایی از سورنا صفاتی، کورش دانایی و مریم رضایی نژادیان روی صحنه ببرند.

اعضای این گروه موسیقی را سورنا صفاتی(سنتور)، مریم رضایی نژادیان(تار), کورش دانایی(تنبک)، مریم خدابخش(عود)، فرشاد صارمی(کمانچه)، مهشید خیرالدین(ساز های ضربی) و پیمان میر آقاسی به عنوان نوازنده قیچک آلتو تشکیل می‌دهند.