یادواره شهدای حقوقدان استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره پنج تن از شهدای حقوقدان استان سمنان و نیز 10 شهید شهرک گلستان دامغان با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

امام جمعه مهدیشهر در این یادواره با گرامیداشت یاد شهدا گفت: عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون جانفشانی شهدا هستیم.

حجت الاسلام محمد بارانی با اشاره به ولایت مداری شهدا گفت: امروز نیز با اطاعت از رهبری باید از آرمانهای شهدا دفاع کنیم.

وی با اشاره به توطئه های اقتصادی دشمنان بر علیه انقلاب اسلامی گفت: تحریم های دشمنان فرصتی برای رسیدن به استقلال اقتصادی است.

امام جمعه مهدیشهر گفت: مردم ایران اسلامی با پیروی از رهنمودهای رهبری و ایثار و مقاومت این توطئه ها را نیز پشت سر می گذارند.

7هزار نفر از دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند

سرپرست معاونت اردویی گردشگری و راهیان نور سپاه استان سمنان گفت: بیش از هفت هزار نفر از خواهران و برادران دانش‌آموز مقطع دوم متوسطه از تاریخ 20 آبان ماه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

وی افزود: این تعداد دانش‌آموز در قالب 10 کاروان با همکاری سپاه قائم استان سمنان و اداره کل آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

خداداد کاشفی خاطرنشان کرد: بهمین منظور و با هدف ارتقاء سطح کیفی مدیران کاروان‌های راهیان نور استان سمنان کارگاه 72 ساعته آموزشی در مجتمع فرهنگی تفریحی شهید کلاهدوز شهمیرزاد برگزار شده است.

وی تأکید کرد: یکی از فعالیت‌های موثر و تأثیرگذارترین برنامه‌های فرهنگی در کشور عملیات بزرگ فرهنگی راهیان نور است و در واقع می توان گفت راهیان نور یک کار بزرگ الهی و قرآنی است.

فراخوان گردان های عاشورا شاهرود برگزار شد

سرپرست حوزه علی(ع) ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود با اشاره به برگزاری فراخوان گردانهای عاشورای این حوزه گفت: هدف از این فراخوان حفظ انسجام نیروهای گردان‌های عاشورای پایگاه های مقاومت عاشقان ولایت و صاحب الزمان(عج) برگزار شد.

عباس ارباب مجنی با اشاره به دو روزه بودن این فراخوان‌ها گفت: فراخوان پایگاه عاشقان ولایت با حضور 140 نفر در گلزار مطهر شهدای شاهرود و فراخوان پایگاه صاحب الزمان(عج) به استعداد 100 نفر در گلزار مطهر شهدای منطقه باغزندان شاهرود برگزار شده است.

سرپرست حوزه علی(ع) با اشاره به برنامه‌های انجام شده در این فراخوان‌ها بیان داشت: در این فراخوان‌ها اساتیدی از گردان حضرت ابوالفضل(ع) تیپ پیاده 12 قائم آل محمد(عج) مستقر در شاهرود کلاس‌های دفاع از کوی و برزن،سلاح شناسی و راهپیمایی شبانه تاکتیکی و جهت‌یابی را آموزش دادند.

ارباب مجنی با اشاره به تشکیل جلسات حلقه‌های صالحین و همچنین کلاس‌های معرفتی بصیرتی گفت: با توجه به ساختار گردان‌های پایگاه محور که حلقه‌های صالحین است در این فراخوان دو روزه حلقه‌های صالحین نیز با موضوعات بصیرت‌افزایی و معرفت شناسی با حضور اساتید سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد.

گردهمایی سرگروه‌های حلقه‌های صالحین میامی برگزار شد

مسئول تربیت و آموزش حوزه مقداد میامی در گردهمایی سرگروه‌های حلقه‌های صالحین این حوزه گفت: اهتمام ویژه برای کیفی‌سازی حلقه‌های صالحین داشته باشیم.

امین احمدی اظهارداشت: تمام مباحث حلقه‌های صالحین، اعم از سیاسی، فرهنگی، عقیدتی باید دارای محتوای مفید و مؤثر در جهت رسیدن به خواسته‌های اسلام و دستاوردهای انقلاب باشد.

وی افزود: از آنجایی که حلقه‌های صالحین هنوز جای کار دارند و تا نقطه اوج فاصله دارند، ما باید اهتمام ویژه‌ای برای کیفی‌سازی حلقه‌ها داشته باشیم.

گردهمایی بسیجیان حوزه بسیج مساجد و محلات شاهرود برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهرود در گردهمایی بسیجیان حوزه بسیج مساجد و محلات شاهرود گفت: دشمنان امروز با جنگ اقتصادی به مبارزه با ملت ما برخاسته‌اند و تلاش می‌کنند از این روش ملت ما در برابر نظام اسلامی قرار دهند.

سرهنگ پاسدار عباس مطهری که با حضور 80 نفر در مسجد امام حسین(ع) شهرک ولی عصر(عج) شاهرود برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان در این 34 سال عمر انقلاب انواع توطئه‌ها و دسیسه‌ها را علیه نظام و ملت ما اجرا گذاشته‌اند که در هر کدام از این نقشه‌ها چیزی جز شکست نصیب آنان نشده است.

وی با تاکید بر حفظ هوشیاری و بصیرت افزود: اگر می‌خواهیم از توطئه‌های دشمن سربلند بیرون آییم باید مانند گذشته بصیرت و هوشیاری خود را حفظ کنیم؛ چرا که دشمن منتظر تزلزلی از طرف ماست تا واقعه‌ای مانند فتنه 88 را دوباره به اجرا بگذارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود تصریح کرد: دشمن اکنون فهمیده است که دیگر با توطئه‌های مختلفی که انجام داده و به ویژه جنگ نرم و خاموش خود نمی‌تواند با این نظام مقابله کتد؛ بنابراین مشکل اقتصادی که گریبان آنان را گرفته می خواهند به کشور ما بکشاند و مردم ما را دچار نگرانی کنند.