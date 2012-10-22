زمان آغاز فراخوان دوم مسکن دانشگاهیان/ اعطای مسکن به دانشجویان خارج

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: از هفته سوم آبان فراخوان ثبت نام دانشگاهیان برای ثبت نام مسکن آغاز خواهد شد.

وی گفت: در این مرحله از ثبت نام دانشگاهیان، استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور هم حق شرکت در این فراخوان را دارند.

به گفته معاون فرهنگی وزارت علوم، تنها به استادانی مسکن ارائه خواهد شد که محرز شود تاکنون مسکن نداشته اند.

خواجه سروی پیش بینی کرد حدود 20 هزار دانشگاهی از فراخوان دوم مسکن مهر استقبال کنند.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین درباره آخرین وضعیت واگذاری مسکن به دانشگاهیانی که در اردیبهشت ماه ثبت نام کرده بودند، گفت: وزارت مسکن قول واگذاری مسکن را به دانشگاهیان داد که هم اکنون در حال واگذاری است.

وی خاطرنشان کرد که بیشترین تعداد مسکن واگذار شده به دانشجویان در شهرستانها بود و تهران کمترین تعداد را به خود اختصاص داد.