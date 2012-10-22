مستند سازی املاک وقوع جرایم و هزینه ها را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توسیرکانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضائی استان زنجان افزود: در راستای کاهش ورودی پرونده ها باید فرهنگ سازی شود و رسانه ها در این امر با سازمان ثبت اسناد و دستگاه قضا همکاری کنند و دستگاه ها هم اراضی خود را سند دار کرده تا حاکمیت آنها ثابت شده و ورودی پرونده ها کاهش یابد.

وی امر قضاوت و قضا را یک امر بسیار مهم و خطیر یاد کرد و افزود: امر قضاوت وظایف خاص و حاکمیتی است و به نوعی دستگاه قضا عهده دار انجام این وظائف است.

تویسرکانی اظهار داشت: در نگاه اسلامی هیچ کاری به اندازه خدمت به مردم با ارزش نیست و در این راستا دستگاه قضا اصلاح و امنیت جامعه و اجرای عدالت را سرلوحه خدمت خود قرار داده است.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: هدف از رسالت عدالت است و دستگاه قضا در استان و مجموعه دستگاه دادگستری اجرای عدالت را سیاست کاری خود قرار داده است.

توسیرکانی، برگزاری چنین نشست هایی را ارزشمند یاد کرد و افزود: یک تعامل سازنده بین بخش ها وجود دارد و این تفاهم بسیار خوب در دادگستری و همه دستگاه های وابسته به دستگاه قضا می تواند در شناخت بهتر و دسترسی به اهداف در این برهه زمانی که دشمن با همه ابزار وارد شده موثر باشد.

وی در ادامه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در بحث قضایی بسیار تاثیر گذار اعلام کرد و گفت: تصمیمات قضایی تاثیر فراوانی در امور اجتماعی جامعه دارد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: شناخت و فهم و درک درست در بین مسئولین باعث کم شدن هزینه ها می شود چرا که با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید این فاصله مهم و نقطه مطلوب شناخته شود.

توسیرکانی یاد آور شد: شناخت دقیق نقطه مطلوب خیلی مهم است چرا که دسترسی به اهداف را به دنبال دارد و این امر یک برنامه ریزی مدون می خواهد.

مدیریت کارآمد نیاز به ابزار دارد

وی افزود: مدیریت کار آمد و درست، نیاز به ابزار و دسترسی به امکانات و تجهیزات دارد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بحث مواد مخدر را یکی از مشکلات مهم و معضل اساسی جامعه یاد کرد و گفت: 0,5 درصد از زندانیان استان در حوزه جرائم مواد مخدر است که در این راستا وظایف دستگاه قضا بسیار سنگین است.

معاون رئیس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به مشکلات ناشی از پدیده زمین خواری اشاره کرد و افزود: بخش وسیعی از عرصه های کشور انفال و بیت المال است که مورد تجاوز واقع می شود.

تویسرکانی افزود: از 164 میلیون و 800 هزار هکتار عرصه ملی موجود، 135 میلیون هکتار در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است که از این میزان 14 میلیون هکتار جنگل، 86 میلیون هکتار مرتع و 32 میلیون هکتار بیابان است.

وی حجم بالای مراجعات مردم به دفاتر ثبت اسناد را یکی از نقاط آسیب زا عنوان کرد و افزود: بیش از 34 میلیون سند از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به مردم ارائه می شود که الکترونیکی کردن این خدمات در کاهش مراجعات حضوری مردم به دفاتر ثبت و تخلفات نقش بسزایی خواهد داشت.

تویسرکانی افزود: سازمان ثبت اسناد سالانه 34 میلیون خدمت را در سطح کشور در زمینه صدور اسناد مالکیت، ازدواج، طلاق را در دستور کاری خود دارد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان اسناد و املاک کشور ادامه داد: درچند ماه گذشته کلیه اختراعات و مالکیت معنوی دیگر نیاز به مراجعه حضوری مردم وجود ندارد و اینها به صورت الکترونیکی ثبت می شود.

توسیرکانی گفت: از اول آبان ماه همه واحدهای ثبت اسناد کشور متقاضی صدور ثبت سند رسمی هستند و مراجعه فیزیکی وجود ندارد.

