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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

بابلی:

578 واحد صنفی متخلف در اسلام آباد غرب شناسایی شد

578 واحد صنفی متخلف در اسلام آباد غرب شناسایی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار اسلام آباد غرب گفت: در شش ماهه نخست سالجاری بیش از 7100 مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان اسلام آباد غرب به عمل آمده که منجر به تشکیل پرونده برای 578 واحد متخلف و برخورد قانونی با آنها شد.

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون بیش از 5 هزار واحد صنفی در شهرستان اسلام آباد غرب فعال است.

وی افزود: پس از بازرسی های انجام شده و شناسایی واحدهای متخلف در این شهرستان و تشکیل پرونده این واحدها محکوم به پرداخت بیش از 290 میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

وی ادامه داد: شهروندان اسلام آبادی می توانند هرگونه تخلف واحدهای عرضه کالا و خدمات (گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و....) را به بازرسین تعزیرات حکومتی این شهرستان برای برخورد قاطع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی متخلفین اطلاع دهند.

فرماندار اسلام آباد غرب اضافه کرد: در سالجاری 100 تن برنج و 36 هزار جلد دفترچه دانش آموزی با قیمت مصوب دولتی در سطح شهرستان توزیع شده است ودر همین راستا به زودی 70 تن برنج مجددا با قیمت مصوب دولتی وارد شهر خواهد شد و هیچگونه مشکلی در خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان وجود ندارد.

وی در پایان گفت: برخی از واحدهای صنفی با بهانه های مختلف خودسرانه قیمت ها را افزایش می دهند و وظیفه  شهروندان است که با دقت این تخلفات را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند تا ضمن بررسی برخورد قاطع و لازم با متخلفین صورت گیرد.

وی افزود: از مهمترین مصوبات آخرین جلسه تنظیم بازار شهرستان اسلام آباد غرب می توان به تشدید بازرسی از اصناف شهرستان، تعطیلی واحدهای صنفی متخلف، شناسایی انبارهای کالا و تهیه کالاهای ضروری و مورد نیاز، نظارت بر جایگاه های عرضه بنزین و گاز اشاره کرد.

کد مطلب 1725819

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