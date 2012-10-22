تلاش خالصانه در راه خدمت به مردم همانند شهید شدن در راه خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی لبخندان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس ضمن گرامیداشت ایام ماه ذی الحجه، شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: از حضرت امام محمد باقر (ع) چندین حدیث در خصوص خدمت به مردم نقل شده که لازم است مسئولان به این احادیث در راستای خدمت رسانی به مردم توجه فراوانی کنند.

وی با بیان اینکه انسان یک موجود اجتماعی است و احتیاج به ارتباط با محیط اطراف خود را دارد، عنوان کرد: حضرت امام باقر (ع) در روایتی که از قول ایشان نقل شده، فرموده اند که مومنان به یکدیگر نیاز دارند و همواره باید با یکدیگر در تعامل باشند و در این راستا لازم تا خود را از انسانهای بد بی نیاز کنند.

مشاور استاندار هرمزگان در امور روحانیت افزود: اگر مسئولان در راستای خدمت به مردم با یکدیگر اتحاد و همدلی داشته باشند، کارها به شکل بسیار بهتری انجام خواهد شد و در این راستا امام باقر نیز بر اتحاد مومنان تاکید داشته اند.

حجت الاسلام لبخندان در ادامه به تلاشهای شبانه روزی برخی مسئولان در راستای خدمت به مردم اشاره کرد و گفت: امام محمد باقر (ع) نیز در این راستا می فرمایند که هر قدم تلاش در راستای رفع مشکل برادر مومن پاداش سعی "صفا و مروه" را در پی خواهد داشت و اگر این تلاش با خلوص نیت همراه باشد، ثواب شهید شدن در راه خدا برای آن فرد در نظر گرفته می شود.

وی تصریح کرد: امام باقر (ع) تاکید می کنند که پاداش این کارهای نیک تنها زمانی از بین می روند که در کارهای خود به فقرا و بیچارگان کم توجه باشیم و لازم است به این مسئله توجه جدی داشته باشیم.

مشاور استاندار هرمزگان در امور روحانیت تاکید کرد: لازم است در راستای خدمت مطلوب به مردم فرمایشات امام محمد باقر (ع) را مدنظر داشته باشیم و به آن توجه کنیم.