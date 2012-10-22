به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اوقاف و امورخیریه شهرستان بهار از آغاز بازسازی امامزاده ناصر و منصور و ربابه شهر لالجین با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال خبر داد.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی اظهار داشت: بازسازی و مرمت امامزادگان و بقاع متبرکه از اولویت های اصلی در اداره اوقاف شهرستان بهار است.

وی با بیان اینکه بقعه متبرکه امامزاده ناصر و منصور و ربابه و امامزاده میرشمس الدین علمدار روستای زاغه در این شهرستان در حال بازسازی است، افزود: مبلغ 360 میلیون ریال وام از سازمان اوقاف برای این امر دریافت شده و با تزریق اعتبارات دولتی و سازمانی در مجموع 700 میلیون ریال برای نوسازی امامزاده ناصر و منصور و ربابه اختصاص یافته است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: مساحت این امامزاده در طرح جامع 250 متر مربع لحاظ شده ودارای تربت خانه، شبستان، کفشداری و سرویس های بهداشتی است.

800 نفر در آزمون حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن همدان شرکت کردند

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با حضور بیش از 800 نفر در استان همدان برگزار شد.

هادی فیض منش گفت: این آزمون در 11 رشته در رده های سنی کودک و نوجوان و بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود: این آزمون همزمان با سراسر کشور در رشته های مفاهیم مقدماتی و تکمیلی، حفظ 3 جزء اول، حفظ جزء 4 و 5 ، 10 جزء اول، 20 جزء و حفظ کل قرآن برگزار شد.

فیض منش ادامه داد: از همدان 585 نفر، از نهاوند 78 نفر، از تویسرکان 59 نفر، از اسدآباد 57 نفر و از ملایر 29 نفر در این آزمون شرکت کردند.

وی اظهار کرد: افرادی که از مجموع 100 نمره موفق به کسب حداقل 60 نمره شوند در این آزمون به قبولی می رسند.

برپایی نمایشگاه عکس "فصل معلق" در نگارخانه نگاه‌نو همدان

نمایشگاه عکس با عنوان "فصل معلق" در محل نگارخانه نگاه نو همدان برپا شده است.

در این نمایشگاه مجموعه آثار سامان عباسی در فضای عکس ـ نقاشی که به بیان دغدغه‌های انسان معاصر می‌پردازد ارائه شده است.

همچنین 30 قطعه عکس که از آثار سال جاری است در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

هدف از برپایی این نمایشگاه آشنایی با هنرمندان و عکاسان همدانی و ارائه آثار به علاقمندان بوده است.

سامان عباسی فارغ التحصیل صنایع دستی، عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و عضو انجمن عکاسان ایران و متولد شهر سنندج است که تاکنون نمایشگاه‌های متعددی در خارج و داخل کشور برپا کرده و از برگزیدگان جشنواره عکس ایران و استان کردستان بوده است.

نمایشگاه عکس "فصل معلق" تا چهارم آبان ماه جاری همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 در محل نگارخانه نگاه نو وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان آماده بازدید علاقمندان و هنرمندان است.

اختصاص 800 میلیون تومان به مرمت بناهای مذهبی همدان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از پایان مرمت 14 بنای مذهبی درسال جاری خبرداد و گفت: این مرمتها با صرف اعتباری افزون بر 800 میلیون تومان انجام شده است.

علیرضا ایزدی افزود: تامین اعتبار مرمت این بناها از محل اعتبارات ملی سال 91 بوده است.

وی اضافه کرد: مسجد جامع، مسجد چمن چوپانان، مسجد نظر بیک، مسجد حاج سرتیپ و مسجد حاج رضا انصاری، امامزاده یحیی، مسجد میرزا تقی مسجد صیفی ملایر مسجد حاج قاسم ملایر، مسجد یسرلو، مسجد نشر، مسجد قاسم آباد از جمله مساجدی هستند که مرمت آنها انجام شده است.

ایزدی اضافه کرد: عملیات مرمت این پروژه‌ها در بخشهای مورد نیاز و طبق قرارداد منعقد شده، به پایان رسیده اما این امر، اتمام کامل کار مرمت این بناها قلمداد نمی‌شود.

کارگاه آموزش قصه گویی ویژه مربیان در همدان برگزار شد

کارشناس مسئول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: به منظور آماده سازی هر چه بیشتر مربیان ومربیان مسئول مراکز فرهنگی، هنری مراکز استان همدان یک دوره کارگاه آموزشی قصه گویی در همدان برگزار شد.

معصومه باقری که آموزش این دوره را عهده دار است، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را توسعه کیفی برای حضور مربیان کانون در شانزدهمین جشنواره قصه گویی بین المللی بیان کرد.

باقری عنوان کرد: در این کارگاه دو روزه آموزشی نکات کاربردی و عملی در نحوه انتخاب قصه مناسب، عوامل مهم در شیوه اجرای قصه وتقویت مهارت‌های قصه‌گویی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد : در این کارگاه ملاک‌های سنجش محتوا و انتخاب قصه و همچنین توانایی‌های قصه‌گو به حاضرین آموزش داده شد.

همدان میزبان جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان میزبان جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی شد

بر اساس این گزارش، با توجه به پیگیری های انجام شده در هنگام برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، همدان میزبان جشنواره رضوی در بخش نمایشنامه‌خوانی خواهد بود.

بر این اساس در نخستین جلسه کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره و با حضور سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد ملی فرهنگی امام رضا(ع) و سید صادق رضایی مدیرعامل کانون و رئیس کارگروه کودک و نوجوان و معاونان و مدیران استانی کانون در زاهدان، برگزاری جشنواره نمایشنامه‌خوانی رضوی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان سپرده شد.

بر اساس این گزارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برگزاری جشنواره رضوی سعی در گسترش معارف رضوی در بین کودکان و نوجوانان دارد.

شایان ذکر در دوره گذشته میزبان برگزاری این جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی بوده است.

لوح تقدیر بازیگری زن در جشنواره تئاتر ماه به همدان رسید

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان گفت: لوح تقدیر بازیگری زن نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه به بازیگر نمایش «نقالی قالی»، کاری از واحد نمایش حوزه هنری استان همدان رسید.

نیما بیگلریان افزود: پری بارانی با بازی در نمایش «نقالی قالی» به نویسندگی و کارگردانی محمد قاسمی در بخش مسابقه صحنهای، لوح تقدیر بازیگری زن را در نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه نصیب خود کرد.

وی ادامه داد: این نمایش که در بخش تئاتر صحنهای بزرگسال با دیگر آثار راهیافته به رقابت پرداخت، با تلفیق دو شیوه اجرایی مدرن و کلاسیک و در یک پرده، نگاهی متفاوت به جایگاه زنان در هشت سال دفاع مقدس داشت و ویژگی مهم و بارز آن، استفاده از تکنیک بدن و بیان بازیگر است.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان افزود: متن 27 نمایشنامه برای حضور در جشنواره تئاتر ماه به حوزه هنری همدان رسید که از بین آنها پنج اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره تئاتر ماه ارسال و ازآن میان دو نمایش «نقالی قالی» به کارگردانی محمد قاسمی و «روزهای آرام آقای آرام» به کارگردانی احمد بیگلریان برای حضور در جشنواره منطقهای انتخاب شدند.

بیگلریان اضافه کرد: این دو نمایش در نهایت با اعمال تغییراتی در متن و نحوه اجرا در جشنواره منطقهای تئاتر ماه با نمایشهایی از استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، قزوین و ایلام به رقابت پرداختند و در نهایت «نقالی قالی» به کارگردانی محمد قاسمی جواز حضور در جشنواره سراسری تئاتر ماه را کسب کرد.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با شعار «معنویت، اندیشه و هنر» و با رویکرد جدید توجه خاص به تئاتر شهرستان و مبتنی بر تولید، در بخشهای تئاتر صحنه ای بزرگسال، تئاتر صحنه ای کودک و نوجوان و تئاتر خیابانی را در تاریخ 21 تا 30 مهرماه در تهران برگزار کرد.