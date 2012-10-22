بنی ولید و تشدید بحران فزاینده/ مردم لیبی برای غرب شهروند درجه چندم اند؟

هنگامی که انقلابهای عربی در شمال آفریقا شروع شد، مردم لیبی نیز همزمان با آن برای سرنگونی نظام چهل و دو ساله معمر قذافی فعالیت خود را شروع کردند.

در این میان غرب که دیگر متحد قبلی خود را دوست نداشت و به دنبال رهایی از شر مزاحمتهای وی بود با بدست آوردن مجوز عملیات نظامی در لیبی به شبه نظامیان برای سرنگونی نظام قذافی کمک کرد.

غرب محرک قوی برای دخالت در لیبی داشت و آن نفت مرغوب این کشور بود و بنابرین هزینه کردن برای این جنگ مقرون به صرفه بود.

غربی ها با کمک دستگاههای اطلاعاتی خود قذافی را در تنگنا قرار دادند و جبهه به جبهه وی را عقب راندند تا اینکه با اشغال باب العزیزیه دژ محکم قذافی، دیکتاتور آواره شد و سرانجام در بیستم اکتبر 2011 به دست انقلابیون افتاد و ساعتی پس از دستگیری اش رسانه ها خبر مرگ وی را مخابره کردند.

پس از پایان کار قذافی غربی ها دیگر انگیزه ای برای دخالت در لیبی نداشتند و ژست حمایت از دموکراسی دیگر تمام شد و لیبی را با انبوهی از مشکلات رها کردند.

اما موضوعی که قابل تامل است حملات به شهر بنی ولید همزمان با سالروز آزادی این شهر متهم به حمایت از معمر قذافی است.

بنی ولید در هفده اکتبر 2011 به دست انقلابیون سقوط کرد؛ یعنی سه روز قبل از مرگ قذافی در "سِرت" و در زادگاهش.

حمله به بنی ولید داستان پیچیده ای دارد زیرا از سویی گردانهای زرهی وابسته به وزارت دفاع و شبه نظامیان مصراته ای حمله به این شهر را با مجوز ارتش می دانند، اما سرهنگ علی الشیخی رئیس ستاد ارتش لیبی چنین مجوزی را منکر شده است.

نگرانی ها درباره تکرار سرنوشت تاگوراء -شهری که ساکنانش را سیاهپوستان تشکیل می دادند - برای بنی ولید وجود دارد، زیرا شبه نظامیان کینه جوی مصراته ای با حمله به تاگوراء ضمن قلع و قمع اهالی تاگوراء منازل آنها را ویران و همه چیز را سوزاندند.

روزنامه الاخبار درباره درگیری های بنی ولید می نویسد: نگرانی ها درباره سرنوشت غیرنظامیان در داخل این شهر به ویژه پس از اینکه گزارشهایی درباره تحت کنترل نبودن سلاح شیمیایی قذافی مخابره شده افزایش یافته است.

این روزنامه می نویسد: ناظران امور لیبی بر این باورند که تحولات بنی ولید با هدف برتری جویی شهری بر شهر دیگر است.

کشته شدن بیش از صد نفر و زخمی شدن 600 نفر دیگر موضوعی است که نگرانی سازمان ملل را نیز به دنبال داشته است.

این روزنامه در پایان می نویسد: حوادث لیبی ریشه در جریانهای تاریخی آن و مشکلات میان مناطق مختلف آن دارد؛ زیرا در چنین روزهایی در هشتاد سال قبل میان رمضان السویحلی از مصراته با عبدالنبی بالخیر از بنی ولید درگیری شدیدی رخ داد که با کشته شدن یکی به دست دیگری به پایان رسید.

با افزایش خشونتها و بالا رفتن تعداد کشته شدگان طرفین نفس لیبیایی ها در سینه حبس شده است و آنها نگران وقوع جنگ داخلی در لیبی هستند.

افزایش درگیری ها در بنی ولید داد "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل را نیز درآورد به طوری که وی از مقامات لیبی و همه طرفهای درگیر در بنی ولید خواست که بحران را تمام کنند.

وی افزود: مقامات لیبی مطابق قوانین بین المللی باید به مسئولیت خود عمل کنند و همه طرفهای درگیر در داخل و اطراف بنی ولید باید بدانند که جامعه جهانی آن را زیر نظر دارد.

عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه القدس العربی نیز با اشاره به حوادث بنی ولید نوشته است: تعداد کشته و زخمی های در درگیری های بنی ولید روز به روز بیشتر می شود اما شبکه های عربی دیگر توجهی به آن ندارند.

وی می نویسد: شبه نظامیان مصراته ای قبلا اهالی تاگوراء را از خانه و کاشانه خود آواره کردند و بسیاری از آنها در بازداشت گاههای مخفی وابسته به شبه نظامیان مصراته ای به سر می برند و امکان تکرار این سناریو برای ساکنان بنی ولید نیز وجود دارد.

عطوان بیان کرد: جنگ تمام شده و نفت خیلی ارزان با مقدار بیشتر روانه پالایشگاههای کشورهای غربی شده است؛ بنابراین دیگر جایی برای ناوهای ناتو و تصمیمات شورای امنیت نیست.

وی می افزاید: موضوع حقوق بشر نیز دیگر جایی ندارد؛ زیرا از نگاه غربی ها مردم لیبی ارزش شهروند درجه چندم را نیز ندارد و باید کشته شوند.

سردبیر روزنامه القدس العربی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف رسانه های غربی و عربی می نویسد: دیگر از خبرنگاران کلاه خود به سر و جلیقه ضد گلوله پوشیده خبری نیست.

عطوان آورده است: غرب با ادعای دروغین برقراری ثبات، دموکراسی و حقوق بشر وارد لیبی شد اما آیا هم اکنون این مفاهیم ارزشی در لیبی دارد؟

وی با انتقاد از عملکرد اتحادیه عرب می نویسد: آیا نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری درباره لیبی توجه دارد؟ بدون شک اتحادیه عرب به اداره ای وابسته به وزارت خارجه آمریکا مبدل شده است.

عطوان سپس با اشاره به دستگیری خمیس قذافی و کشته شدن وی و نیز ماجرای دستگیری موسی ابراهیم سخنگوی قذافی با دیده تردید به آنها می نگرد و می افزاید: مقامات جدید لیبی همه ما را احمق فرض کرده اند تا جنایات خود را توجیه کنند. زیرا آنها به خوبی می دانند که خمیس قذافی یکسال قبل کشته شده است و موسی ابراهیم در یکی از کشورهای اروپایی که همسرش تابعیت آن را دارد مستقر است.

وی می افزاید: دروغ در روز روشن آنهم از مقاماتی که خود را منتخب ملت لیبی می دانند. در طول چهل سال حکومت قذافی میلیونها لیبیایی در حمایت از معمر قذافی به خیابانها آمدند آیا باید همه آنها اعدام شوند و شهرهای آنها تحت محاصره واقع شود؟