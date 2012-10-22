مصدوم انفجار کرج روز یکشنبه از بیمارستان مرخص شد

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی انفجار روز یکشنبه دو نفر فوت کردند و نفر سوم نیز عصر همان روز مرخص شد.



وی در خصوص سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز وضعیت نفر سوم را وخیم اعلام کرده است، اضافه کرد: این فرد که از موج انفجار ترسیده بود به بیمارستان مدنی کرج منتقل و پس مداو عصر همان روز از بیمارستان مرخص می شود.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز تصریح کرد: این فرد پس از اتمام سرم مرخص شد ولی دو فرد دیگر به علت جراحات زیاد فوت کرده اند.