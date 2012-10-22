  1. استانها
  2. البرز
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

مصدوم انفجار کرج روز یکشنبه از بیمارستان مرخص شد

مصدوم انفجار کرج روز یکشنبه از بیمارستان مرخص شد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از مرخص شدن مصدوم انفجار کرج در روز یکشنبه خبر داد.

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی انفجار روز یکشنبه دو نفر فوت کردند و نفر سوم نیز عصر همان روز مرخص شد.

وی در خصوص سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز وضعیت نفر سوم را وخیم اعلام کرده است، اضافه کرد: این فرد که از موج انفجار ترسیده بود به بیمارستان مدنی کرج منتقل و پس مداو عصر همان روز از بیمارستان مرخص می شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز تصریح کرد: این فرد پس از اتمام سرم مرخص شد ولی دو فرد دیگر به علت جراحات زیاد فوت کرده اند.

کد مطلب 1725843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها