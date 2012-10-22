40 درصد بودجه آموزش متوسطه در بخش فنی و حرفه ای هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی نمایندگان و مدیران آموزش متوسطه خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، از اشتغال به تحصیل حدود 800 هزار دانش آموز در هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون40 درصد بودجه معاونت آموزش متوسطه به بخش فنی و حرفه ای اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای این معاونت آموزشی توسعه هنرستانها و آموزش فنی و حرفه ای است، افزود: امروز اشتغال از مهمترین دغدغه های جوانان بوده که در این راستا امروز هرم شغلی کشور نیازمند افزایش آموزش های فنی و حرفه ای در بین دانش آموزان است.

سحرخیز اولویت های معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش حرکت به سمت توسعه متعادل و متوازن رشته ها دانست و گفت: در این راستا ساماندهی رشته های تحصیلی و نوع انتخاب رشته دانش آموزان در سند توسعه و نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این مهم نیازمند همت ویژه دولت و مجلس است، افزود: بروز شدن هنرستانها، دانش افزایی معلمان، حفظ دبیران فنی و حرفه ای از ارکان محقق شدن این مهم است.

سحرخیز با اشاره به اینکه خراسان جنوبی نیز با توجه به بازدیدهای انجام شده نیازمند اعتبارات ویژه است، عنوان کرد: به محض تخصیص اعتبارات مذکور سهم خراسان جنوبی نیز ابلاغ خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکنون طی دو دوره قبلی دولت چهار هزار میلیارد تومان به تخریب و بازسازی هنرستانها کمک شده است، یادآور شد: برای رسیدن به حد استاندارد در هنرستانها به اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان نیاز است.