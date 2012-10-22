دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز در همدان برگزار می شود/ ارسال 484 اثر به دبیرخانه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسنی حلم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی و هنری نماز افزود: این جشنواره 17 و 18 آبان ماه در خانه معلم همدان با حضور 80 میهمان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه حداکثر 90 میلیون تومان برای برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری نماز اعتبار نیاز است، عنوان کرد: تاکنون 30 درصد این بودجه یعنی چیزی حدود 20 میلیون تومان تخصیص یافته است که انتظار می رود استانداری هر چه سریعتر نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام کند.

اداره ارشاد همدان نمایشگاهی اثرگذار درباره نماز دایر کند

وی تأکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان باید یک نمایشگاه قدرت مند و اثرگذار در بحث نماز به نمایش بگذارد و صدا و سیما نیز پوشش خبری مناسبی در گستره کشوری در حین برگزاری جشنواره انجام دهد.

حسنی حلم با اشاره به تأکیدات رهبری مبنی بر ترویج اقامه نماز، یادآور شد: از بیانات رهبری چنین استنباط می شود که همه مسئولان در بحث ترویج نماز مسئول هستند چراکه تاکنون به طور کامل حق مطلب ادا نشده است.

وی تاکید کرد: باید با استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری در بسط و گسترش و تعمیق این امر مقدس اقدام شود.

پنج کمیته برای برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری نماز تشکیل شده است

معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز استان همدان نیز گفت: پنج کمیته در استان برای برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری نماز تشکیل شده است.

حسن کرمی ادامه داد: کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات توسط صداوسیما، تدارکات و پشتیبانی توسط اوقاف، کمیته انتظامات را فرمانداری همدان برعهده دارد و کمیته نظارت و ارزیابی توسط دفتر نماینده ولی فقیه و در نهایت داوری آثار رسیده توسط حوزه هنری صورت می گیرد.

حسن کرمی نور در رابطه با تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره گفت: تا 20 مهر ماه که آخرین مهلت ارسال تعیین شده بود 484 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که بیش از 50 اثر به صورت ناقص رسیده و قابل رقابت نیست.

123 اثر در بخش خاطره نویسی به دبیرخانه ارسال شده است

وی با اشاره به اینکه از تمامی استان ها آثار به دبیرخانه رسیده است، عنوان کرد: از مجموع آثار ارسال شده 20 اثر پویا نمایی و انیمیشن، 123 اثر در بخش خاطره نویسی، 98 اثر فیلم نامه، 177 داستان کوتاه و 85 اثر فیلم کوتاه با محوریت نماز به دبیرخانه رسیده است.

وی نگاه متعهدانه و هنرمندانه به امر مقدس نماز در راستای اشاعه و گسترش این فریضه مقدس در بین نسل نو، الگوسازی برای نسل جدید با معرفی نماز به عنوان بالاترین مظهر عبودیت، خلق و تولید آثار فاخر هنری توسط هنرمندان با رویکرد دینی بویژه نماز و شناسایی استعدادهای ادبی و هنری جامعه در جهت صیانت و پاسداشت از سرمایه های علمی و هنری درخلق آثار دینی به ویژه نماز را از جمله اهداف برگزاری جشنواره برشمرد.