شیء منفجر شده در کرج چیزی شبیه خمپاره است/وخامت حال نفر سوم

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه انفجار روز گذشته کرج اظهار داشت: ساعت یک بعد از ظهر روز گذشته در منطقه شاهین ویلا سه جوان دوره گرد که مشغول جمع آوری ضایعات آهنی و زباله های قابل بازیافت بودند شیئی آهنی را در میان زباله ها پیدا می کنند.

وی افزود: در اثر کنجکاوی این جوانان در خصوص شی مذکور شی در دستان آنها منفجر و دو نفر از آنها در دم کشته شدند.

وی تصریح کرد: این دو نفر به شدت از ناحیه کمر به بالا آسیب دیدند و نفر سوم نیز به شدت مجروح شده و هم اکنون در بیمارستان شهید مدنی بیهوش است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز همچنین گفت: وی وضعیت مناسبی ندارد و حالش وخیم است اما امیدواریم به هوش آمده و اطلاعاتی در خصوص حادثه و شی منفجر شده در اختیار ما بگذارد.

رجبی افزود: شی منفجر شده چیزی شبیه خمپاره یا گلوله است اما کارشناسان در حال بررسی هستند و اعلام نظر قطعی در مورد آن بعد از بررسی ها امکان پذیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: شی منفجر شده کاملا فرسوده و مربوط به سال های دور است که به عنوان زباله و ضایعات دورانداخته شده و در اثر کنجکاوی این جوانان منفجر شده است.

