  1. حوزه و دانشگاه
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

فردا در شیراز؛

نشست سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی برگزار می شود

نشست سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی برگزار می شود

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد نخستین نشست ویژه سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی در محل پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در شیراز برگزار می شود.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: این نشست که با همکاری مشترک آیسیسکو برگزار می شود مختص سردبیران نشریاتی است که از نظر ارسال نشریات علمی به ISC بیشترین همکاری را با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام داشته و می کوشند نشریات علمی خود را به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه از طریق سامانه به ISC ارسال کنند.

سرپرست ISC افزود: به همراه میهمانان خارجی، تعدادی از سردبیران نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به این سمینار دعوت شده اند.

به گفته مهراد، دعوت این افراد عمدتاً بر اساس ضریب تأثیر نشریات مربوطه بوده که در فهرست نشریات دارای ضریب تأثیر مصوب شورای راهبری ISC، از بیشترین ضریب تأثیر برخوردار بودند.

وی تاکید کرد که اعضای کمیته اجرایی ISC از کشورهای مالزی و عراق در دعوت از سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی نقش مهمی ایفا کردند و تاکنون میهمانانی از اندونزی، مالزی، بنگلادش، عراق ، لبنان، پاکستان، مصر، مراکش و تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی همراه با جمعی از ایرانیان در این سمینار شرکت می کنند. 

 

 
کد مطلب 1725862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها