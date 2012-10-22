نشست سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی برگزار می شود

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: این نشست که با همکاری مشترک آیسیسکو برگزار می شود مختص سردبیران نشریاتی است که از نظر ارسال نشریات علمی به ISC بیشترین همکاری را با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام داشته و می کوشند نشریات علمی خود را به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه از طریق سامانه به ISC ارسال کنند.

سرپرست ISC افزود: به همراه میهمانان خارجی، تعدادی از سردبیران نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به این سمینار دعوت شده اند.

به گفته مهراد، دعوت این افراد عمدتاً بر اساس ضریب تأثیر نشریات مربوطه بوده که در فهرست نشریات دارای ضریب تأثیر مصوب شورای راهبری ISC، از بیشترین ضریب تأثیر برخوردار بودند.

وی تاکید کرد که اعضای کمیته اجرایی ISC از کشورهای مالزی و عراق در دعوت از سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی نقش مهمی ایفا کردند و تاکنون میهمانانی از اندونزی، مالزی، بنگلادش، عراق ، لبنان، پاکستان، مصر، مراکش و تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی همراه با جمعی از ایرانیان در این سمینار شرکت می کنند.



