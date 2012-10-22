به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین اضافه کرد: این سامانه برای ساماندهی حوزه پژوهش و فناوری ایجاد شد و با راه‌اندازی آن منابع پژوهشی به روش بهتری تخصیص پیدا می کند.



فاطمی امین همچنین افزود : در سامانه فناوری بنگاههای تولیدی و تجاری ، سازمانهای حمایتی و پژوهشگران به ترتیب نیازهای پژوهشی ،‌زمینه ها و نوع حمایت و توانمندی های خود را ثبت می کنند و تمام ارتباطات بین آنها در فضای این دالان مدیریت می شود.



به گفته وی سامانه تاکنون در مرحله ثبت نام حامیان پژوهش و فناوری بود و هم اکنون متقاضیان پروژه های پژوهش و فناوری شامل بنگاههای صنعتی و معدنی و تشکلهای مربوط می توانند نیازهای پژوهشی خود را در این سامانه ثبت کنند.



معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد : پس از تایید نیاز پژوهشی طرح شده به عنوان یک موضوع قابل پژوهش ، متقاضیان می توانند درخواست خود را نیز برای حمایت از پروژه در همین سامانه ارائه دهند.



وی ادامه داد: همچنین کلیه پژوهشگران ، محققین مخترعین و صاحبنظران قادر خواهند بود ایده ، دانش فنی ، فناوری و توانمندیهای مشاوره ای خود را از طریق این سامانه به اطلاع تمام بنگاههای صنعتی ، معدنی و تجاری کشور برسانند.

