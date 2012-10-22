  1. سیاست
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

حسینی :

دولت درپی تامین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز نیست

دولت درپی تامین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز نیست

وزیر اقتصاد با توضیح درباره نشست خود با نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور گفت: هیچگاه دولت موافق این سیاست نیست که با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را تامین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی عصر دیروز در حاشیه جلسه نمایندگان دولت با نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور گفت: سوال از رئیس جمهور یک فرآیند قانونی است و همانطور که نمایندگان می توانند از وزرا سوال کنند از رئیس جمهور نیز سوال می شود.

وی گفت: بر این اساس رئیس جمهور نیز نمایندگان خودرا به مجلس اعزام کرد تا اگر ابهام وجود دارد در جلسات کمیسیون مطرح شود.

حسینی افزود: نمایندگان می توانند طبق آئین نامه داخلی مجلس مجددا با یکدیگر  مشورت کنند ، اگر قانع نشدند سوال در صحن مطرح می شود و رئیس جمهور باید در مجلس حضور یابد.

وی گفت: برای روشن شدن مطلب ان چیزی را که ما احساس می کردیم باید مطرح کنیم بیان کردیم.

وزیر اقتصاد افزود: گزارشی درباره نرخ تبدیل ارزها و ریالی که به خزانه واریز شده از سال 89 خدمت نمایندگان ارائه کردیم .
حسینی گفت: از سال 91 بر اساس اخرین گزارشها ، ریالی که از خزانه دریافت شده همان ریالی معروف به مرجع بوده و دولت هیچگاه انگیزه درآمد زایی از افزایش نرخ ارز نداشته است.

وی افزود: حتی به نمایندگان سوال کننده پیشنهاد داده شد که از مراجع مربوط از جمله دیوان محاسبات افرادی را برای بررسی این موضوع مامور کنند.

وزیر اقتصاد  گفت : سوال کنندگان سئوالی درباره علت راه اندازی اتاق مبادلات ارزی در سال جاری مطرح کردند که در پاسخ آنان بازار ارز ونفت علت این اقدام بیان شد .

حسینی افزود : این جلسه صریح بود و اگر نمایندگان صلاح ببینند برای تنویر افکار نمایندگان و مردم مجدد این سوالها مطرح می شود تا رئیس جمهور بر اساس قانون در صحن حاضر شود و نمایندگان و مردم شریف ایران توضیحات رئیس جمهور را خواهند شنید .
 

کد مطلب 1725866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها