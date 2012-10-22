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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

جودی اعلام کرد:

کاهش نرخ طلاق در استان کرمانشاه

کاهش نرخ طلاق در استان کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: آمار طلاق در طی شش ماه سال جاری 1798 مورد بوده که این آمار نسبت به سال گذشته خوشبختانه 15.5 درصد کاهش داشته است.

احد جودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شش ماه گذشته سال جاری 17 هزار و 138 مورد ولادت در استان کرمانشاه صورت گرفته که این رقم نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: طبق آمار ماهیانه  به صورت میانگین 3856 نفر تولد صورت گرفته است، به این معنی که در هر روز 95 نوزاد و در هر ساعت 4 نوزاد متولد می شود.

وی ادامه داد: نرخ ولادت  در استان کرمانشاه به ازای جمعیت 17 و چهار دهم درصد است.

وی گفت: طبق آخرین آمار در شش ماه گذشته سال جاری استان کرمانشاه پنج هزار و 575 مورد فوت رخ داده است که نسبت به سال گذشته 4/4 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: به طور متوسط در هر ماه 929 مورد فوت رخ داده که این رقم روزانه 31 مورد است و این به این ترتیب است که در هر ساعت 3/1 واقعه فوت اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: نسبت تعداد ولادتهای رخ داده نسبت به فوت در استان کرمانشاه به صورتی است که به ازای هر تولد 3 مورد فوت رخ می دهد.

وی در خصوص آمار ازدواج  استان کرمانشاه گفت: در شش ماه گذشته سال جاری، 11 هزار و 522 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که متاسفانه  نسبت به سال گذشته 09/0 کاهش داشته است.

جودی افزود: آمار طلاق در طی شش ماه سال جاری هزار و 798 مورد بوده که به ثبت رسیده است و این آمار نسبت به سال گذشته خوشبختانه 5/15 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: میزان ازدواج های صورت گرفته نسبت به طلاق در سال گذشته 6 ازدواج به یک طلاق بوده، که طبق آخرین آمار در شش ماهه سال جاری این رقم معادل شش و چهاردهم ازدواج در مقابل یک طلاق است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در طی شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان طلاق های صورت گرفته کاهش یافته یعنی از هر 13 ازدواج  ثبت شده تنها یک مورد به طلاق رسیده است و امیدواریم این آمار به کمترین رقم ممکن برسد.

کد مطلب 1725875

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