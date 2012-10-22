کاهش نرخ طلاق در استان کرمانشاه

احد جودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شش ماه گذشته سال جاری 17 هزار و 138 مورد ولادت در استان کرمانشاه صورت گرفته که این رقم نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: طبق آمار ماهیانه به صورت میانگین 3856 نفر تولد صورت گرفته است، به این معنی که در هر روز 95 نوزاد و در هر ساعت 4 نوزاد متولد می شود.

وی ادامه داد: نرخ ولادت در استان کرمانشاه به ازای جمعیت 17 و چهار دهم درصد است.

وی گفت: طبق آخرین آمار در شش ماه گذشته سال جاری استان کرمانشاه پنج هزار و 575 مورد فوت رخ داده است که نسبت به سال گذشته 4/4 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: به طور متوسط در هر ماه 929 مورد فوت رخ داده که این رقم روزانه 31 مورد است و این به این ترتیب است که در هر ساعت 3/1 واقعه فوت اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: نسبت تعداد ولادتهای رخ داده نسبت به فوت در استان کرمانشاه به صورتی است که به ازای هر تولد 3 مورد فوت رخ می دهد.

وی در خصوص آمار ازدواج استان کرمانشاه گفت: در شش ماه گذشته سال جاری، 11 هزار و 522 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که متاسفانه نسبت به سال گذشته 09/0 کاهش داشته است.

جودی افزود: آمار طلاق در طی شش ماه سال جاری هزار و 798 مورد بوده که به ثبت رسیده است و این آمار نسبت به سال گذشته خوشبختانه 5/15 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: میزان ازدواج های صورت گرفته نسبت به طلاق در سال گذشته 6 ازدواج به یک طلاق بوده، که طبق آخرین آمار در شش ماهه سال جاری این رقم معادل شش و چهاردهم ازدواج در مقابل یک طلاق است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در طی شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان طلاق های صورت گرفته کاهش یافته یعنی از هر 13 ازدواج ثبت شده تنها یک مورد به طلاق رسیده است و امیدواریم این آمار به کمترین رقم ممکن برسد.