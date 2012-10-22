  1. جامعه
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

حکم پرونده شکایت از 2 مداح صاحب نام هفته آینده صادر می شود

حکم پرونده شکایت از 2 مداح صاحب نام هفته آینده صادر می شود

حکم پرونده شکایت دولت و مشائی از دو مداح صاحب نام تا یک هفته آینده صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی طرح مسائلی درباره رئیس جمهور و رئیس دفتر وی در ماه مبارک رمضان سال گذشته و انتشار این سخنان در جامعه ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وکیل اسفندیار مشایی علیه مداح صاحب نام شکایتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کردند.

بازپرس شعبه نهم دادسرا نیز پس از تحقیق از دو مداح و بررسی شکایت صورت گرفته ، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تائید آن از سوی دادستانی به دادگاه انقلاب تهران فرستاد.

صبح امروز جلسه دادگاه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که پس از آخرین دفاعیات دو مداح صاحب نام و وکلای آنها ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد. حکم این پرونده ظرف مدت یک هفته صادر خواهد شد.

کد مطلب 1725881

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