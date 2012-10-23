خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: شاید خیلی وقتها اینگونه بوده است که واکنش رسانهها به یک اتفاق خبری مقطعی بوده و با فاصله گرفتن از زمان وقوع اتفاق، به مرور چالشها و جنجالهای پیرامون آن نیز به فراموشی سپرده شده است. ولی برخی پروندههای خبری این ظرفیت را دارند که تا سرانجامی مطلوب دست از آنها نکشید و همچنان درباره آنها گفت و شنید.
چندی پیش با نمایش فیلم «یک خانواده محترم» به کارگردانی مسعود بخشی و تهیهکنندگی محمد آفریده در جشنواره فیلم کن، رسانهها و منتقدان سینمایی نسبت بدان حساس شده و مطالبی را در نقد آن مطرح کردند. البته آن نقد و نظرها کم و بیش در همان مقطع متوقف ماند و دلیل ساخت فیلمی ایران که تصویری کاریکاتوری و به تعبیر برخی سیاهنمایانه از ایران و ایرانی به نمایش میگذارد، به درستی مورد تحلیل و نقد قرار نگرفت.
فیلم «یک خانواده محترم» با اعلام آثاری که در جشنواره فیلم ابوظبی شرکت کرده بودند، بار دیگر به اهم اخبار سینمایی کشور و حتی برخی از رسانههای دیگر کشورها برگشت.
در حالیکه در ایران منتقدان و کارشناسان سینمایی به شدت از حضور فیلم در جشنوارههای خارجی ابراز ناراحتی میکردند و به اصطلاح آن را «گُل به خودی میدانستند»، این اثر سینمایی که یک تهیهکننده فرانسوی نیز دارد، از جشنواره ابوظبی جایزه گرفت.
در این هیاهو، برخی از دستاندرکاران فیلم از جمله سیما فیلم هر نوع ارتباطشان را با این اثر رد کردند و کارگردان و تهیهکننده هم با اعلام اینکه در جشنواره ابوظبی شرکت نمیکنند و جایزهای هم نمی گیرند، سعی کردند از فیلم و حاشیههایش ابراز برائت کنند.
اما با همه این احوال، «یک خانواده محترم» همچنان از سوی خارجیها دیده شد و نویسندگان سینمایی خارجی هم اذعان کردند که این اثر به ایران و ایرانی توهین میکند، به طور نمونه روزنامه السفیر لبنان در مطلبی این اثر را نمایانگر توحش ایرانی بعد از جنگ تحمیلی دانست.
این نویسنده در نقد خود از تعابیر تندتری علیه ایران بعد از جنگ و مردمی که زندگیشان تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است، استفاده کرد. او از زاویه دید خود و بدون در نظر گرفتن ارزشهایی که مردم ایران برای هشت دفاع در برابر یک کشور متهاجم قائل هستند، به نقد جامعه ایرانی پرداخت و البته مطالب خود را مستند به تصویرهای فیلم «یک خانواده محترم» کرد.
واکنشها به این فیلم توسط منتقدان و مخاطبان خارجی و البته قضاوتهایشان درباره جامعه ایرانی با دیدن این فیلم غالبا اینگونه بوده است که ایران را کشوری با مردمی ناهنجار تصور کردند.
زیاد خزاعی از دیگر منتقدانی است که بعد از تماشای فیلم در جشنواره ابوظبی درباره آن اینگونه نوشته است: این فیلم تصویری است از جامعهای که با جنگ رو به رو شده است. جنگ با هر پایانی (پیروزی یا شکست) باعث از بین رفتن سرمایههای انسانی و اجتماعی میشود و به دنبال آن میزان جرم و جنایت در جامعه افزایش مییابد.
وی با چنین مقدمهای سعی دارد، نگاه کارگردان «یک خانواده محترم» به ایرانِ بعد از جنگ هشت ساله را توجیه کند. او با تایید اینکه شخصیتهای فیلم با رفتارهای غیراخلاقی و گاه غیرانسانیشان، متاثر از جنگ هستند این اثر کارگردان ایرانی را فیلمی با کیفیت میداند.
این منتقد همچنین اشاره میکند که ایرانیان به دلیل وقوع جنگ به شدت درصدد این هستند که منافع مالی خود را هر چه بیشتر تامین کنند و سودجویی بر همه رفتارهای ایرانیان سایه انداخته است. او همچنین این جنگ را که در دیدگاه ایرانیان دفاع مقدس است، جنگی پوچ میداند.
خزاعی جامعه ایرانی را دچار تضاد دانسته که این تضاد در عنوان فیلم مسعود بخشی هم خود را نشان میدهد؛ «یک خانواده محترم» که واژه محترم در این فیلمی به مفهوم عکس خود اشاره دارد.
پایگاه میدل ایست آنلاین یکی دیگر از سایتهایی است که مستند به صحنههای فیلم «یک خانواده محترم» و تحلیل شخصیتهای فیلم، تصویری از ایران و ایرانی ارائه میدهد که نشان از جامعهای دارد که افراد آن برای منافع شخصی همه اصول اخلاقی را زیر پا میگذارند و استبداد در ساختارهای خانوادگی و اجتماعی آن ریشه دوانده و هشت سال جنگ هم فرصتی را فراهم آورده که افراد به دنبال سودجویی باشند.
منتقد پایگاه اماراتی «میدلایست آنلاین» در بخشی از نقد خود بر فیلم مینویسد: این شیوهای که مسعود بخشی از خانواده ارائه میکند با رفت و برگشت آرش به گذشته و حال همراه است تا بیننده در یابد که دوران (امام) خمینی و دوران احمدینژاد از لحاظ فساد و ظلم یکی است و کارگردان اینها را از طریق تصاویری از جنگ ایران و عراق و سخنان (امام) خمینی و احمدینژاد بر روی تلویزیون و قرائت قرآن از دهه 80 میلادی تاکنون نشان میدهد.
و از سوی دیگر فیونا هالیگان منتقد اسکرین دیلی نیز این فیلم را اثری سکولار برای جذب مخاطب جوان میداند که سعی دارد به نسل امروز نشان دهد گذشته کشورش تهدیدی جدی برای او محسوب میشود. به تعبیر هالیگان «یک خانواده محترم» بازی قایم باشک را به نمایش میگذارد.
حال همچنان این پرسش باقی است که آیا وقتی یک گروه هنری قصد ساخت اثری را دارد که یک پای آن هم تهیهکنندهای خارجی است و هر لحظه ممکن است اختیار عمل را در دست گرفته و فیلم را در هر جشنواره خارجی به نمایش گذارد، نباید به این مسایل توجه داشته باشد که ما قصد داریم چه تصویری از خود به جهان نمایش دهیم؟
آیا هدف این است که نکات قوت را فراموش کرده و با پررنگ کردن نقاط ضعف، خود را در یک جدال نابرابر فرهنگی با دیگر کشورها قرار دهیم؟ آیا به وقت ساخت چنین آثاری به همه زوایای امر دقت کردهایم و مطمئن هستیم که اگر نقدی هم داریم دلسوزانه است؟
به هر حال گرچه پرونده جشنواره فیلم ابوظبی بسته شد و جنجالی که بر سر حضور و نمایش فیلم «یک خانواده محترم» در این رویداد هنری برپا شد رو به خاموشی است ولی آیا تضمینی هست که جشنواره دیگری به زودی میزبان این اثر سینمایی نشود و از قضا جایزهاش را هم تقدیم آن نکند؟
آیا وقت آن نرسیده که عوامل تولید یک فیلم از نویسنده تا تهیهکننده و سرمایهگذار و کارگردان و بازیگران و ... همگی ابتدا از خود این سوال را بپرسند که با خلق یک اثر به دنبال چه هستند؟
همچنین انتظار میرود تهیهکننده فیلم «یک خانواده محترم» به سرعت ابهاماتی چون اختلافی که با تهیهکننده فرانسوی بر سر نسخهای که از فیلم در جشنوارههای خارجی به نمایش درمیآید، برطرف کند.
«یک خانواده محترم» ظاهرا فیلمی است که کسی چندان علاقهای به پذیرفتن مسئولیت آن ندارد و به راستی چه کسی میتواند پاسخگوی چهره خدشه دار شده ایرانیان در جهان و قضاوتهایی باشد که با دیدن اینگونه آثار در ذهن دیگران شکل میگیرد، باشد؟
امید است که از این پس همه هنرمندان کشورمان با افتخار به ایرانی بودن و زندگی در کشورشان و با پذیرش سهم هر کدام از افراد جامعه از نقاط ضعف و قوت جامعهمان، به خلق آثارشان بپردازند و واقعنمایی را با سیاهنمایی جایگزین نکنند.
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