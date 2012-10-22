بهره برداری از 22 معدن جدید در استان مرکزی 120 شغل ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حسنی ظرفیت معادن جدید را 515 هزار تن عنوان کرد و افزود: 61 میلیارد ریال به صورت ثابت و در سرمایه درگردش در این معادن سرمایه گذاری شده است.
وی با بیان اینکه این معادن در نیمه نخست امسال در این استان به بهره برداری رسید عنوان کرد: فعالیت این معادن در زمینه استخراج سنگ های تزئینی، مصالح ساختمانی، فلزی و خاک های صنعتی است.
وی یادآور شد:49 فقره پروانه اکتشاف و 22 گواهی نامه کشف معدن با ذخیره یک میلیون و 350 هزار تن ماده معدنی نیز در این مدت صادر شده است.
حسنی اظهار کرد: 349 معدن در استان مرکزی وجود دارد که 250 واحد به صورت دائم در طول سال فعالیت می کنند.
اراک - خبرگزاری مهر: معاون امور معادن و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از بهره برداری از 22 معدن جدید خبر داد و گفت: بهره برداری از این معادن 120 شغل ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حسنی ظرفیت معادن جدید را 515 هزار تن عنوان کرد و افزود: 61 میلیارد ریال به صورت ثابت و در سرمایه درگردش در این معادن سرمایه گذاری شده است.
نظر شما