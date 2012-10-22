امسال 986 هزار سند مالکیت در کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، توسعه سند رسمی در کشور را در کاهش ورودی پرونده ها و کاهش دعوا بسیار موثر یاد کرد و افزود: در این راستا سازمان اسناد به توسعه سند دار کردن و شفاف سازی در خرید و فروش املاک توجه ویژه دارد.

وی اظهار داشت: در راستای مجازی شدن کلیه فعالیتهای سازمان مراجعه حضوری و فیزیکی دیگر به سازمان وجود ندارد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در این راستا سازمان ثبت اسناد نظارت کامل بر ثبت اسناد دارد و کلیه الزامات حقوقی در این زمینه بسیار رعایت می شود.

تویسرکانی تاکید کرد: چهار تا پنج میلیون متقاضی صدور سند در کشور وجود داشته و اشخاص حقوقی و حقیقی بوده و وابستگی به دولت ندارند.

وی افزود: دستگاهها باید نسبت به سنددار کردن اراضی دولت اقدام کنند و با جدیت سند دار کردن اراضی را دنبال کنند.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: دو میلیون خدمت الکترونیکی توسط سازمان اسناد انجام گرفته چرا که مراجعه حضوری و فیزیکی وجود نداشته و پاسخ به متقاضیان و پذیرش متقاضیان به صورت الکترونیکی، SMS و ایمیل بوده است.

تویسرکانی از ثبت اختراعات و مالکیت معنوی در خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: نیاز به مراجعه حضوری نیست و فایل الکترونیکی در این راستا فعال است.

ارائه خدمات مجازی نقش پیشگیرانه دارد

وی یادآور شد: قوه قضائیه توجه ویژه ای به امر پیشگیری از جرم و دعاوی دارد و در این راستا دوره مدیریتی را در قوه قضا اجرا می کند و نسبت به مجازی کردن فعالیتها گام برداشته است.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورافزود: فعالیت گسترده در فضای مجازی و توسعه مستندسازی نقش پیشگیرانه از جرایم دارد و این امر پیشگیری ارتقای نظم عمومی در جامعه را به دنبال دارد.

تویسرکانی از صدور 10 هزار و 855 سند مسکن مهر در شش ماه نخست امسال در کشور خبر داد و گفت: سال گذشته چهار هزار و 500 سند صادر شده و در استان زنجان 230 مورد سند مسکن مهر در استان زنجان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 78 مورد بوده که در این راستا صدور سند مسکن مهر در کشور 195 درصد رشد داشته است.

وی تعداد ازدواج ثبت شده در شش ماهه نخست امسال در کشور را 45 هزار و 620 مورد اعلام کرد و گفت: در شش ماه نخست سال گذشته 415 هزار و 620 مورد ازدواج ثبت شده که پنج درصد کاهش ازدواج در کشور بوده و 70 هزار و 841 مورد طلاق صورت گرفته که میزان افزایش طلاق در زنجان شش درصد بوده است.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ازدواج ثبت شده استان در شش ماه نخست امسال هفت هزار و 491 مورد با هشت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده و 822 مورد طلاق با پنج درصد افزایش بوده است.

تویسرکانی تعداد ثبت اختراعات در شش ماهه نخست امسال را دو هزار و 422 مورد یاد کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش دارد.