جزئیات حادثه راهیان نور از زبان یکی از سرنشینان/ اتوبوس ترمز بُرید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل پاک روان اظهار کرد: اردو طبق برنامه و خیلی خوب انجام شد، همه چیز طبق برنامه بود و هیچ ناهماهنگی وجود نداشت. بازدید از اروند کنار، شلمچه انجام شد در روزهایی که در خوزستان بودیم.

وی افزود: برنامه روز آخر این بود که صبح به یادمان دهلاویه رفتیم. ساعت 10 و 30 دقیقه تا11 به یادمان شهدای هویزه رفتیم، ناهار را همان جا صرف کرده و ساعت 13 و 30 دقیقه به سمت اهواز حرکت کردیم. ساعت 15 اهواز بودیم و به سمت بروجن حرکت کردیم.



پاک روان عنوان کرد: شام خوردیم، در پلیس راه ها هم ساعت زدیم. راننده هم فرد سالم و سرحالی بود، از کوه ها حرکت کردیم، از دهدز خارج شدیم، سرعت کم بود، من نزدیکترین فرد به راننده و دقیقا پشت سر او بودم. ماشین اسکانیا بود و ظاهر مناسبی داشت.



وی توضیح داد: در ابتدای سرازیری سرعت 35 یا 40 بود و همه چیز عادی بود که ناگهان، راننده به افراد جلو، یعنی من، مرحوم جهان پناه و صاحب اتوبوس حسینی گفت که ماشین ترمز ندارد و همه ما به او توصیه کردیم که با ترمز دستی ماشین را نگهدارد و نشد.



مسئول فرهنگی اردوی دانش‌آموزان بروجنی ادامه داد: راننده اصلا خواب آلود نبود، حدود ساعت 20 و 30 دقیقه تا 9 جمعه شب بود، لحظه به لحظه به دلیل نبود ترمز سرعت زیاد می شد. راننده حداقل 15 مورد برخورد شاخ به شاخ با سواری، تریلی و اتوبوس و انواع خودرو را رد کرد.



پاک روان گفت: لحظاتی قبل از واژگونی من و مرحوم جهان پناه آمدیم بین بچه ها و به آنها گفتیم ذکر بگویید و به آنها اطلاع دادیم.



وی تاکید کرد: ماشین به پیچ رسید و چپ شد، من بیهوش شدم به علت تصادف، سرعت طبق اعلام پلیس راه 114 کیلومتر در ساعت بود، آقای راننده مقصر نبود. خدا رحمتش کند او تلاشش را کرد ولی این اتفاق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر،جمعه شب 26 دانش آموز دختر بروجنی در بازگشت از سفر کاروان راهیان نور از مناطق جنگی به علت واژگونی اتوبوسشان فوت کردند.