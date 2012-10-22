  1. استانها
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

زاهدی در گفتگو با مهر:

ثبت نام اصفهانی‌ها برای عتبات عالیات تا 24 آبان ماه ادامه دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: ثبت نام جدید عتبات عالیات برای اصفهانی‌ها از 29 مهرماه جاری آغاز و تا 24 آبان ماه ادامه دارد.

غلامعلی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش از افزایش نرخ جدید کربلا، هفتگی 70 دستگاه زائر اعزامی به عتبات عالیات داشته‌ایم، اظهار داشت: سهمیه اعزامی به کربلا از اصفهان در کل کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه هر سفر با هواپیما معادل اعزام پنج دستگاه اتوبوس محاسبه‌شود، افزود: از 50 دستگاه اعزامی 24 دستگاه هوایی و بقیه زمینی محاسبه‌ می‌شود.

سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصریح کرد: روزانه 50 دستگاه به طور متوسط زمینی و هوایی به کربلا اعزام و در کل هفتگی 70 دستگاه و نزدیک 28 هزار نفر از استان اصفهان به سفر کربلا می‌روند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه اعزام به سفر کربلا از 29 مهرماه آغاز و تا 24 آبان‌ماه در اصفهان ادامه داد، بیان داشت: حدود 20 روز پیش ثبت‌نام اولیه از سوی متقاضیان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ثبت نام جدید کربلا در حال حاضر نداریم، افزود: ثبت نام کربلا هر دو ماه یک بار به صورت پیش ثبت‌نام انجام می‌شود و هر زمان که سایت باز می‌شود برای اعزام ثبت‌نام می‌کنند.

