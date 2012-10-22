غلامعلی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش از افزایش نرخ جدید کربلا، هفتگی 70 دستگاه زائر اعزامی به عتبات عالیات داشته‌ایم، اظهار داشت: سهمیه اعزامی به کربلا از اصفهان در کل کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه هر سفر با هواپیما معادل اعزام پنج دستگاه اتوبوس محاسبه‌شود، افزود: از 50 دستگاه اعزامی 24 دستگاه هوایی و بقیه زمینی محاسبه‌ می‌شود.

سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان تصریح کرد: روزانه 50 دستگاه به طور متوسط زمینی و هوایی به کربلا اعزام و در کل هفتگی 70 دستگاه و نزدیک 28 هزار نفر از استان اصفهان به سفر کربلا می‌روند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه اعزام به سفر کربلا از 29 مهرماه آغاز و تا 24 آبان‌ماه در اصفهان ادامه داد، بیان داشت: حدود 20 روز پیش ثبت‌نام اولیه از سوی متقاضیان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ثبت نام جدید کربلا در حال حاضر نداریم، افزود: ثبت نام کربلا هر دو ماه یک بار به صورت پیش ثبت‌نام انجام می‌شود و هر زمان که سایت باز می‌شود برای اعزام ثبت‌نام می‌کنند.