عمل به دستورات قرآن در زندگی سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی خراسانی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کتاب هدایت است و زندگی حقیقی و حیات طیبه در پرتو عمل به دستورها و رهنمودهای قرآن شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: قرآن روش درست زیستن را به انسان می‌آموزد و برنامه‌ای را که در برگیرنده تمام ابعاد زندگی انسان و تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی اوست، ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام حسینی خراسانی افزود: به میزانی که انسان آموزه‌ها و دستورهای قرآن را در زندگی به کار بندد، موفقیت کسب خواهد کرد اما هر اندازه از قرآن فاصله بگیرد، دچار خسارت و ضرر خواهد شد.

وی تصریح کرد: زندگی قرآنی بر اساس رعایت مقررات و عدالت و احسان و صفا و صمیمیت است و مردمی که این گونه زندگی کنند، دارای اطمینان خاطر و آسایش خواهند بود.

وی با استناد به حدیثی از امام حسین(ع)، بیان داشت: خانه ای که در آن قرآن تلاوت شود ملائکه حاضر می شوند و شیاطین راهی به آن ندارند.

وی افزود: حضور ملائکه همراه با رحمت خدا، خیر و برکت صفا، صمیمیت و مهربانی و حضور شیاطین همراه با بلا، فساد، تباهی و گمراهی است.

حسینی خراسانی، بالاترین افتخار حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) را خادم مسجد و قرآن بودن عنوان کرد و گفت: فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد نسبت به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه وظیفه سنگین تری را برعهده دارند و باید با عمل به قرآن، اقشار مختلف مردم را به سوی فرهنگ قرآنی دعوت کنند.