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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

وردی:

80 مدرسه در خراسان جنوبی ساخته شد

80 مدرسه در خراسان جنوبی ساخته شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ساخت 80 مدرسه طی سال جاری خبر داد و گفت: با ساخت این مدارس برای اجرای نظام 6.3.3 در استان کمبود فضای آموزشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران دوره متوسطه و دبیران مجتمع های آموزشی شهری و روستایی استان اظهارداشت: هم اکنون بیش از 125 هزار و 606 دانش آموز در خراسان جنوبی مشغول به تحصیل هستند.

 وی با بیان اینکه پراکندگی جمعیت از مهمترین مشکلات تدریس در خراسان جنوبی است، عنوان کرد: 10 هزار دانش آموز عشایری در سطح استان وجود دارد که پراکندگی این دانش آموزان زیاد است.

 وی با اشاره به اینکه در حوزه ابتدایی استان مشککل کمبود معلم و کلاس درس وجود ندارد، تصریح کرد: تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای نظام 6.3.3 در خراسان جنوبی فراهم است.

 وی همچنین به ساخت 15 کلاس درس پیش ساخته در استان اشاره کرد و ادامه داد: سند تحول بنیادین موجب تحول و توسعه اساسی در حوزه تعلیم تربیت جامعه می شود.

وی از جذب 68 نیرو در آموزش و پرورش استان طی سال گذشته خبر داد  و عنوان کرد: سال آینده بیش از 350 نفر از معلمان استان بازنشسته می شود که در این خصوص باید برنامه ریزی و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

کد مطلب 1725918

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