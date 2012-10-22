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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

ذاکر اصفهانی:

کارکنان دولت باید روحیه خود را با ورزش حفظ کنند

کارکنان دولت باید روحیه خود را با ورزش حفظ کنند

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان گفت: برای ارزش گذاری به ورزش در بین کارکنان دولت در استان اصفهان از افرادیکه دارای مقام‌های قهرمانی هستند حمایت می‌کنیم چرا که کارکنان باید با انجام ورزش روحیه خود را برای خدمت به مردم حفظ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ذاکر اصفهانی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره مسابقات تنیس روی میز کارکنان استانداری، فرمانداری و شهرداری‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه ایجاد روحیه و نشاط از عناصر اصلی محیط کاری مناسب است، بیان داشت: یکی از پارامترهای سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان پرداختن به ورزش در بین کارکنان است و برای حفظ روحیه ورزشی در بین کارکنان از کسانی که دارای مقام قهرمانی هستند همواره حمایت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان به عنوان پیشرو و متولی امر ورزش در شهرداری‌های استان در جهت بالا بردن سطح روحیه و توان جسمی و همچنین تعامل بیشتر کارکنان استانداری ، فرمانداری‌ها و شهرداری‌های استان همچون سنوات قبل اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقات تنیس روی میز در مهر ماه سال جاری به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش کرد.

با پایان این رقابت‌هادر گروه بانوان با حضور هشت نفر از شهرستان‌های اصفهان، خمینی شهر، دولت آباد، چرمهین و برزک در محل خانه پینگ‌پنگ اصفهان برگزار و در نهایت بعد از انجام 16 رقابت، مائده باقرصاد( سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان )، سلیمه مشتاقیان(شهرداری خمینی شهر) و نیره سعیدی (شهرداری برزک) مقام‌های اول تا سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

همچنین در قسمت آقایان این رقابت‌ها با حضور 78 نفر شامل46 نفر از 13 شهرداری و 22 نفر از 8 فرمانداری و 10 نفر از استانداری اصفهان در 26 گروه به صورت دوره‌ای برگزار شد و در نهایت بعد از انجام 129 بازی، محمد پناهی(شهرداری درچه)، یونس آروی(استانداری)، مهدی مجدالاشرافی و حسین نوری (شهرداری کاشان) مقام‌های اول تا سوم مشترک این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1725929

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