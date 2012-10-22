دستگاه های اجرایی مستقیما وارد عرصه حمایت از ورزش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای معاونین ورزش و نمایندگان هیئت های ورزشی استان، ضمن تبریک هفته ورزش و جوانان به ورزش درنظام اسلامی و سایر نظام های دنیا اشاره کرد و گفت: ورزش در نظام اسلامی برمبنای یک نگاه عمیق اعتقادی و الهی است در صورتی که در سایر نظام های دنیا ورزش تهی از ارزش است.

وی افزود: درسایر نظام ها ورزش درمسیر تحقق ارزش ها و رسیدن به ارزش های معنوی پایه گذاری نمی شود و تنها براساس برد و باخت است اما در نظام اسلامی ورزش متکی بر دین و آموزه های دینی است و به واسطه عجین شدن با ارزش ها و اعتقادات اسلامی ارزش می یابد.

استاندارهرمزگان خطاب به متولیان امر ورزش استان تاکید کرد: تلاش کنند با یک حرکت بنیادی و مبنایی سبقه ارزش را بر ورزش حاکم شود زیرا اگر این اصل مهم را مورد توجه قرار دهند و آنرا درورزشکاران حفظ و برمبنای آن در میدان ها پابگذارند همیشه برنده میدان هستند.

عزیزی در ادامه دیدار با اعضای شورای معاونین ورزش و نمایندگان هیات های ورزشی استان عنوان کرد: شک نکنید کسانی که به این روش تربیت می شوند ماندگاران تاریخ خواهند بود.

دستگاههای اجرایی حمایت کننده هیئت های ورزشی شوند

استاندار هرمزگان گفت: اداره کل ورزش و جوانان چگونگی حمایت دستگاههای اجرایی از هیئت های ورزشی را بررسی و اعلام تا پس از مذاکره به آنان ابلاغ شود.

مدیریت ارشد استان با بیان اینکه هرکدام از دستگاههای اجرایی معین و حمایت کننده یک هیئت ورزشی شوند، گفت: دستگاهها و صنایع استان می توانند درجهت ارتقاء هیئت ها ی ورزشی از آنان حمایت کنند و قطعا این کار شدنی است.