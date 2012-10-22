ستاد گردشگری مرز مهران به موازات ستاد پایش صادرات کالا تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اله عسگری در نشست اعضای شورای مشورتی معاونت برنامه ریزی استاندار ایلام افزود: اقدام ها و فعالیت های مناسبی تاکنون در حوزه گردشگری این منطقه انجام نشده که این نشان می دهد از این موضوع غفلت شده است.

وی ادامه داد: باید اقدام های ویژه ای در زمینه توسعه گردشگری منطقه مهران انجام گیرد و ستاد گردشگری خاصی در پایانه مرزی برای پایش صادرات ایجاد شود.

این مسئول عنوان کرد: استان ایلام در کشور بسیار ناشناخته و از این حیث فقیر است که به همین علت نیاز به تبلیغات و برون رفت از این وضعیت احساس می شود.

عسگری به خرید و نصب تابلوهای گردشگری در مسیر زائران عتبات عالیات عراق تاکید کرد و گفت: بحث تبلیغات و ایجاد بسته های فرهنگی هزینه بر است که برای عملی شدن آن نیازمند اختصاص اعتبارهای فرهنگی است.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام تاکید کرد: ستاد گردشگری باید روزهای پرتردد زوار را شناسایی کند و برای آنان تا مرز مهران ویژه برنامه های مناسبتی و خاص تهیه کند.

وی افزود: مهمترین و اثرگذارترین اقدام در حوزه معرفی میراث فرهنگی استان برپایی سیاه چادر حد فاصل مرز مهران تا بازارچه است که در کنار معرفی دست آفرینه ها و تولید هنری ایلام جشنواره های بومی و محلی نیز برگزار شود.

عسگری گفت: باید برنامه ریزی مسنجمی برای استفاده بهینه و بکارگیری توان و ظرفیت مرز انجام شود تا بتوان هم از ظرفیت مسافری مرز بهره گرفت و هم بخش خدمات کالا را به نفع استان مورد استفاده قرار داد.

پایانه مرزی بین المللی مهران در فاصله 85 کیلومتری جنوب باختری ایلام از سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اکنون یکی از امن ترین مرزها و نزدیک ترین مسیر به عتبات عالیات عراق است.

لازم به ذکر است اعضای شورای مشورتی متشکل از هشت استاد برجسته دانشگاه های ایلام و اعضای هیئت علمی می باشند.