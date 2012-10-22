به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر هفت خلبان شهید دوران دفاع مقدس از منطقه عملیاتی کوت عراق و 10 شهید رزمنده مناطق عملیاتی "فاو" و "مجنون" به کشور باز می‌گردند.

درمیان پیکرهای تفحص شده، پیکر مطهر سرلشگر خلبان شهید محمد صالحی نخستین خلبان شهید دوران دفاع مقدس نیز پیدا شده ‌است.

همچنین پیکر مطهر سرلشگر خلبان شهید خالد حیدری نیز از جمله نخستین شهدایی است که به همراه سرلشگر شهید صالحی در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نایل آمده است، نیز جزو این پیکرها است.

بنابراین گزارش، سوم آبان ماه، مراسم ورود شهدا از مرز شلمچه به کشور برگزار می شود و سپس پیکر هفت تن از شهدای خلبان به مشهد مقدس منتقل می شود.

قرار است چهارم آبان دعای عرفه در جوار حرم مقدس امام رضا(ع) با حضور خانواده ها قرائت شود، همچنین پنجم آبان مراسم شب وداع با شهدا در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع شهدا ششم آبان با حضور مسئولان کشوری و لشکری در ستاد نهاجا برگزار می شود.

