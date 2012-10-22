کشف کالای قاچاق با ارزش تقریبی 2 میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا گل صباحی با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالاهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی که به مدت 48 ساعت با بکارگیری تمامی توان عملیاتی ماموران در سطح استان البرز به اجرا درآمد مقادیری کالای قاچاق شامل انواع پوشاک ، موتورسیکلت ، سیگار و غیره ... کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه 9 نفر دستگیر و پنج دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق نیز توقیف شد.

دستگیری کلاهبردار حرفه ای با ترفند اعزام به سفرهای زیارتی

وی همچنین از دستگیری فرد کلاهبرداری که با معرفی خود با عنوان شخصی با نفوذ در دستگاه های دولتی و موسسات مالی و اعتباری با وعده فراهم کردن وام یا اعزام افراد به سفرهای زیارتی از مشتریان خود کلاهبردار می کرد خبر داد.

وی تصریح کرد: در بررسی پرونده مورد نظر مشخص شد که شاکی از طریق یکی از دوستانش با فردی به نام «احسان –الف» آشنا شده و این فرد با معرفی خود به عنوان شخص با نفوذی در سازمانهای دولتی از جمله اداره حج و زیارت، بنیاد شهید و همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به وی وعده داده است که می تواند ضمن اعزام او به عتبات عالیات و سفرهای سیاحتی، وام های مختلفی را از بانک های خصوصی و دولتی دریافت کند و حتی برای جلب رضایت فرد شاکی ابتدا وی را در ازای مبلغ ناچیزی به تورهای مسافرتی داخلی نیز اعزام کرده است.

گل صباحی گفت: ماموران در ادامه با انجام تحقیقات نامحسوس و کارهای اطلاعاتی محل اختفای متهم را شناسایی و با توجه به اینکه دستگیری وی به علت آنکه به صورت خیلی محتاطانه به منزلش تردد می کرد کار بسیار مشکلی بود بنابراین آن محل طی چندین شبانه روز تحت مراقبت کامل قرار گرفت تا اینکه نامبرده هنگامی که قصد ورود به منزلش را داشت دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز افزود: متهم دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در مواجهه با اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشوده و اقرار کرد که با معرفی خود به عنوان شخص بانفوذی در دستگاههای دولتی، بانکها و موسسه های مالی و اعتباری با شناسایی سوژه مورد نظر خود با دادن وعده اعزام به عتبات عالیات و مکه مکرمه و اخذ وام های کلان از بانکهای مختلف از آنها در قبال انجام این خدمات مبالغی وجه نقد دریافت کرده است که تا کنون با همین شیوه بالغ بر سه میلیون و 500 هزار تومان از افراد کلاهبرداری کرده است.

سرقت خودرو برای تفریح

فرمانده انتظامی کرج از دستگیری دو پسر نوجوان که تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و تفریح اقدام به ربودن 26 دستگاه خودرو کرده بودند خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان در تشریح جزئیات خبر دستگیری اعضای باند نوجوانان سارق گفت: در پی دریافت چندین فقره پرونده سرقت خودروی پراید به کلانتری های شهرستان کرج، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی اظهار داشت: متهمان دستگیر شده در بازجویی های ماموران به جرم خود مبنی بر سرقت خودروها اعتراف کرده و با بیان اینکه این سرقتها را فقط به منظور تفریح و پر کردن اوقات فراغت انجام می داده اند گفتند که با استفاده از یک عدد میله کوچک در خودروها را باز کرده و خودرو را به سرقت می برده اند که تا کنون با همین شیوه اقدام به 26 فقره سرقت کرده اند.