بیشترین جرایم در زنجان ناشی از مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی، استان زنجان را جزو استانهای امن کشور یاد کرد و افزود: استان زنجان به لحاظ داشتن 80 هزار دانشجو و دو هزار طلبه و به عنوان شهر فرهنگی امنیت خوبی در استان حاکم است.

وی اظهار داشت: این استان چون با 7 استان هم مرز است و محل ترانزیت کالاهای وارداتی است و در این راستا بیشترین زندانیان را در امر مشروبات الکلی و مواد مخدر دارد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: استان زنجان در وقوع جرایم رتبه 30 در بین دیگر استانهای کشور است.

گلمحمدی افزود: سطح علمی و قضایی قضات استان بالا است و قضات ماندگاری خوبی در استان دارند .

وی در ادامه گفت :بخش دیگری از پرونده های قضایی تشکیل شده در استان مربوط به تخلفات در معاملات اراضی، تصادفات و درگیری های خانوادگی است.

گل محمدی بیشترین پرونده های متشکله در دستگاه قضا را در استان زنجان مربوط به مواد مخدر و قاچاق دانست و خاطر نشان کرد: همجواری زنجان با استان های مرزی کشور موجب افزایش تعداد پرونده های مربوط به قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: بخش دیگری از پرونده های قضایی متشکله در استان مربوط به تخلفات در معاملات اراضی، تصادفات و درگیری های خانوادگی است.

گل محمدی مردم استان زنجان را مومن و فرهنگ دوست دانست و گفت: وجود دو هزار طلبه و روحانی در استان زنجان زمینه افزایش صلح و سازش را در این استان فراهم کرده است.