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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

گلمحمدی:

بیشترین جرایم در زنجان ناشی از مواد مخدر است

بیشترین جرایم در زنجان ناشی از مواد مخدر است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: مواد مخدر بیشترین آمار جرایم و ورودی پرونده ها را دارد چرا که بیشترین جرایم ناشی از استحصال مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای قضایی، استان زنجان را جزو استانهای امن کشور یاد کرد و افزود: استان زنجان به لحاظ داشتن 80 هزار دانشجو و دو هزار طلبه و به عنوان شهر فرهنگی امنیت خوبی در استان حاکم است.

وی اظهار داشت: این استان چون با 7 استان هم مرز است و محل ترانزیت کالاهای وارداتی است و در این راستا بیشترین زندانیان را در امر مشروبات الکلی و مواد مخدر دارد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: استان زنجان در وقوع جرایم رتبه 30 در بین دیگر استانهای کشور است.

گلمحمدی افزود: سطح علمی و قضایی قضات استان بالا است و قضات ماندگاری خوبی در استان دارند .

وی در ادامه گفت :بخش دیگری  از پرونده های قضایی تشکیل شده در استان مربوط به تخلفات در معاملات اراضی، تصادفات و درگیری های خانوادگی است. 

گل محمدی بیشترین پرونده های متشکله در دستگاه قضا را در استان زنجان مربوط به مواد مخدر و قاچاق دانست و خاطر نشان کرد: همجواری زنجان با استان های مرزی کشور موجب افزایش تعداد پرونده های مربوط به قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: بخش دیگری از پرونده های قضایی متشکله در استان مربوط به تخلفات در معاملات اراضی، تصادفات و درگیری های خانوادگی است.

گل محمدی مردم استان زنجان را مومن و فرهنگ دوست دانست و گفت: وجود دو هزار طلبه و روحانی در استان زنجان زمینه افزایش صلح و سازش را در این استان فراهم کرده است.

کد مطلب 1725947

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