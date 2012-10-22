سرانه مطالعه مطبوعات در کشور 38 دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم میرزاپور ظهر دوشنبه در گردهمایی خیرین کتابخانه ساز استان لرستان با اشاره به میزان جمعیت اهل مطالعه کشور اظهار داشت: در حال حاضر تنها 35 درصد کل جمعیت ایران اهل مطالعه هستند.

وی با تاکید بر اینکه آمار جمعیت اهل مطالعه در کشور بسیار پایین است عنوان کرد: به طور حتم این آمار پایین نگران کننده بوده و باید در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی اقدامات موثرتری صورت گیرد.

نماینده انجمن خیرین کتابخانه ساز ایران با اشاره به مطالعه 18 دقیقه ای کتاب و 38 دقیقه ای نشریات و مطبوعات در کشور بیان داشت: همچنین در حال حاضر زمان مطالعه کتاب قرآن و ادعیه در کشور نیز 20 دقیقه است.

میرزاپور با تاکید بر اینکه امر نامیمون و تلخ وضعیت مطالعه کتاب در کشور باید برطرف شود یادآور شد: در این راستا خیرین کتابخانه ساز و همچنین دولت باید در کنار یکدیگر امکانات لازم را برای مطالعه بیشتر مردم فراهم کنند.

وی با تاکید بر اینکه ساخت کتابخانه یک ضرورت ملی است ادامه داد: در این راستا باید با کمک خیرین کتابخانه ساز مشکلات موجود در این زمینه را باید برطرف کرد.

نماینده انجمن خیرین کتابخانه ساز ایران با تاکید بر بسترسازی لازم در راستای احداث کتابخانه در استانهای مختلف کشور و همچنین روستاها ادامه داد: به طور حتم کار در این زمینه موجب ایجاد تحول فرهنگی و معنوی در جامعه می شود.