حبیب کاوش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز قرارداد اکران فیلم "یک فراری از بگبو" در گروه سینمایی عصر جدید بعد از فیلم "همبازی" ثبت شد.

وی افزود:همچنین قرارداد اکران فیلم "پنهان" نیز بعد از فیلم "من همسرش هستم" در گروه آفریقا ثبت شد. فیلم "سلام بر فرشتگان" نیز از سوم آبان ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می‌شود.

داستان فیلم سینمایی "سلام بر فرشتگان" به کارگردانی فرزاد اژدری و تهیه‌کنندگی حسن علیمردانی درباره کودکی است که برای جلوگیری از مرگ مادر بزرگ بیمارش آرامش شهر را بر هم می‌زند.

علیرضا خمسه، ماه‌چهره خلیلی، شمسی فضل‌الهی، مهیار مجیب، اصغر نقی‌زاده، سیدبهرام سروری‌نژاد، مریم توکلی، طوفان مهردادیان، فرزین اژدری و کیمیا حسینی به همراه ایلیا مجیدی (بازیگران خردسال) در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.