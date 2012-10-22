به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ان تی وی آلمان، افرایم هالووی رئیس سابق موساد در گفتگو با رادیو رژیم صهیونیستی با اشاره به مطرح شدن موضوع مذاکره ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته ای ایران گفت: اکنون ضرورت گفتگو بین ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی مدعی شد که ایران و آمریکا در حال رایزنی ها برای گفتگوهای دو جانبه هستند.

این گزارش روز بعد از سوی مقام های آمریکایی رد شد، اما ان بی سی نیوز نیز با اشاره به این خبر گفت که هنوز مذاکرات مستقیمی بین دو طرف صورت نگرفته؛ اما تلاش های پشت پرده برای این کار در جریان است.



هالووی همچنین با بیان اینکه "گفتگو بین تهران و واشنگتن به معنی لغو تحریم ها نیست"، افزود: هدف از تحریم ها این نیست که زمینه را برای یک حمله نظامی مهیا سازد، بلکه هدف از تحریم ها این است که رهبران ایران را به کنار گذاشتن برنامه هسته ای متقاعد کند.



رئیس سابق موساد همچنین سیاست باراک اوباما در قبال ایران را ستود و در مقابل سیاست های پیشنهادی میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در قبال ایران را سرزنش کرد.



