جزئیات انفجار مرگبار در شاهین ویلا / اظهارات شاهد حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13 و 17 دقیقه دیروز انفجاری مهیب در یکی از خیابان های شاهین ویلای کرج امدادگران و ماموران را به محل حادثه کشاند. در بررسی های اولیه مشخص شد ، در این انفجار دومرد کشته و مرد دیگری مجروح شده است.

مجروح حادثه بلافاصله به بیمارستان مدنی کرج منتقل شد و تیمی از ماموران پلیس آگاهی استان البرز با دستور قاضی یوسف رضائی - بازپرس جنائی - کرج تحقیقات در رابطه با این پرونده را آغاز کردند. در جریان بررسی ها مشخص شد ، سه مرد جوان در حال جمع آوری ضایعات بودند که ناگهان شیء منفجره ای در نزدیکی آنها منفجر شد.

مرد مجروح که به شدت دچار صدمات شده است، در جریان تحقیقات اولیه گفت : من و دوستانم مثل هر روز در حال جمع آوری ضایعات بودیم. در یکی از سطل های زباله شیء شبیه یک پیک نیکی گاز پیدا کرده و با آن شروع به خرد کردن ضایعات در گاری دستی کردیم. ناگهان آن شیء منفجر شد و دیگر متوجه هیچ چیزی نشدم.

در ادامه مامورا به جستجوی محل پرداخته اما هیچ ترکشی که حکایت از انفجار مواد منفجره جنگی باشد در محل کشف نشد.

هم اکنون تحقیقات درباره زوایای این حادثه ادامه دارد.