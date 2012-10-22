توانمندسازی جوانان در بعد مهارتی یک عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری و آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان اظهار کرد: توانمندسازی جوانان در بعد مهارتی از کارهای بسیار مهم است که خداوند آن را به عنوان یک عبادت می پذیرد.

قلاوند به اهمیت آموزشهای مهارتی پرداخت و تصریح کرد: فنی و حرفه ای با آموزش مهارت، آموزشهای زندگی را به جوانان ارائه می دهد. آموزش و مهارت ارزش دارد و با نظارت دقیق از انحرافات باید جلوگیری کرد.



وی با تاکید بر اجرای مدیریت مصرف انرژی در مراکز و رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد مصرفی کارگاه های آموزشی و گفت: باید از امکانات محدود به حداکثر بهره وری رسید. کارشناسان فنی و حرفه ای که تخصص دارند وارد این عرصه شوند و سهم فنی و حرفه ای در بعد مهارتی و اقتصادی کارشناسی در برنامه ریزی ها استفاده شود.



مدیرکل فنی و حرفه ای استان خوزستان در این جلسه خواستار رعایت عدالت اجتماعی در وظیفه شغلی و اداری شد و بر تشکیل جلسات اداری و آموزشی به صورت منطقه ای تاکید کرد.