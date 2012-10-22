یک آموزشگاه خیر ساز در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ظهر دوشنبه با اشاره به رشد فزاینده نیکوکاران در جامعه گفت: در اوایل انقلاب مدارس ما چهار نوبته بودند که با همت نیکوکاران امروزه به وضعیت متعادلی رسیدیم به طوریکه مدارس ما یک نوبته اداره می شوند.

دکتر حافظی کار خیر را معامله با خدا ذکر کرد و افزود: مصداق بارز آن خیری بود که علی رغم ساخت دهها فضای آموزشی هنگام مرگ فقط یک میلیون مانده داشت که آن را هم به جامعه خیرین مدرسه ساز تقدیم کرد.

حافظی افزود: کار مدرسه سازی یک توفیق است که نصیب هر کسی نمی شودو پویایی آینده سازان ایران اسلامی را رغم می زند.

در این مراسم همچنین مدیر کل نوسازی مدارس فارس با تجلیل از کار الهی انسانی خیرین گفت: زمین این مدرسه در سال 84 به آموزش و پرورش اهداء شده که محل منزل مسکونی این بانوی نیکوکار سرکار خانم نزاکت امتیاز که آثار و برکات زیادی ازاو مشهود است، به طوریکه بیش از هفت میلیارد تومان قیمت آن برآورد شد و با اعتبار دولتی آموزشگاه 12 کلاسه بنا به وصیت آن مرحوم به نام همسرشان آقای محمد اسماعیل امتیاز احداث شده که دارای امکانات کامل از جمله آزمایشگاه ، کتابخانه، نمازخانه کارگاه و دیگر مواردی که بنای یک آموزشگاه است است که همان طور که در حال حاضر دانش آموزان آن به خاطر فعالیتهای گسترده آموزش و پرورش در کشور سرآمدند امیدواریم به درجات علمی وافر و والاتر نائل شوند.

همچنین در این مراسم علی فریدون پور مدیر آموزش و پرورش ناحیه دوضمن تقدیر و تشکر از خیرین و میهمانان کار خیر در استان فارس را بی سابقه دانست و افزود: شهر شیراز که به شهر علم و فرهنگ مشهور است مأمن بسیاری از مدارسی بود که درکل کشور نمونه نداشته است.