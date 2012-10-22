  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سیستان و بلوچستان آغاز شد

طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی زاهدان گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم به مدت یک ماه در سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا برات پور اظهار داشت: کودکانی که مشکلات چشمی آنها برای پزشکان محرز شود به کلینیک‌ ها و پایگاه های درمانی در نظر گرفته شده، معرفی می‌ شوند.

وی گفت: هزینه‌ های درمان کودکانی که به این کلینیک‌‌ ها و پایگاه‌ های درمانی معرفی می‌ شوند اگر نیاز به عینک یا جراحی چشم داشته باشند، توسط بهزیستی تامین خواهد شد.

وی افزود: کودکانی که پس از معاینه توسط پزشکان این طرح به عارضه چشمی مبتلا نباشند، کارت سلامت دریافت خواهند کرد.

رئیس اداره بهزیستی زاهدان بیان داشت: اطلاع رسانی لازم برای آمادگی همگانی به منظور اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سراسر استان انجام شده است.

کد مطلب 1725996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها