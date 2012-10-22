طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا برات پور اظهار داشت: کودکانی که مشکلات چشمی آنها برای پزشکان محرز شود به کلینیک ها و پایگاه های درمانی در نظر گرفته شده، معرفی می شوند.
وی گفت: هزینه های درمان کودکانی که به این کلینیک ها و پایگاه های درمانی معرفی می شوند اگر نیاز به عینک یا جراحی چشم داشته باشند، توسط بهزیستی تامین خواهد شد.
وی افزود: کودکانی که پس از معاینه توسط پزشکان این طرح به عارضه چشمی مبتلا نباشند، کارت سلامت دریافت خواهند کرد.
رئیس اداره بهزیستی زاهدان بیان داشت: اطلاع رسانی لازم برای آمادگی همگانی به منظور اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سراسر استان انجام شده است.
نظر شما