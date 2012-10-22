سرپرست جدید هیئت کشتی اصفهان معرفی شد/ خداحافظی شیران

به گزارش خبرگزاری مهر، بحث تغییر رئیس هیئت کشتی استان اصفهان در ماه‌های گذشته یکی از بحث‌های پرحاشیه این هیئت ورزشی به شمار می‌رفت و اختلافات مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس سابق این هیئت باعث شد که تغییرات سرپرست هیئت کشتی در زمانی طولانی رخ دهد.

در مرداد امسال و بعد از پایان دوره ریاست داوود شیران در هیئت کشتی استان اصفهان، مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سید علیرضا میرواحدی را به عنوان سرپرست جدید هیئت کشتی استان انتخاب کرد اما با وجود صدور حکم فعالیت میرواحدی، شیران بار دیگر به عنوان سرپرست هیئت کشتی معرفی شد تا این تغییر عملا انجام نشود.

اما سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان حکم سرپرست جدید هیئت صادر شد تا با خداحافظی داوود شیران، میرواحدی به عنوان سرپرست جدید این هیئت معرفی شود.

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این هیات هنوز اعلام نشده است.