  1. حوزه و دانشگاه
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

از سوی وزیر بهداشت ؛

آیین نامه جدید ارتقای هیات علمی پزشکی ابلاغ شد

آیین نامه جدید ارتقای هیات علمی پزشکی ابلاغ شد

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر مرضیه وحید دستجردی این آیین نامه را که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرده است.

آیین نامه جدید ارتقای مرتبه علمی به همراه شیوه نامه اجرایی آن که به تصویب هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت رسیده از تاریخ اول آبان ماه سال 91 برای اجرا ابلاغ شده است.

این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و ملاک بررسی ارتقای کلیه پرونده های واصله از این تاریخ منحصراً آیین نامه جدید و شیوه نامه اجرایی خواهد بود.

به گزارش مهر،‌ پیش از این دکتر محسنی بندپی - رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر از تعویق اجرای آیین نامه تا اول آبان ماه 91 خبر داده و یادآور شده بود: پرونده هایی که پیش از این تاریخ به هیات ممیزه برسند بر اساس آیین نامه قبلی رسیدگی می شوند.

کد مطلب 1726004

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