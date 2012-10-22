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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

عباسی:

120 پزشک برای طرح پزشک خانواده در گلستان اعلام آمادگی کردند

120 پزشک برای طرح پزشک خانواده در گلستان اعلام آمادگی کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تاکنون 112 پزشک عمومی و هشت پزشک متخصص برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی ظهر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی طرح پزشک خانواده، با اصحاب رسانه با اشاره به آمادگی این استان برای اجرای طرح پزشک خانواده گفت: دانشگاه آماده اجرای طرح پزشک خانواده در استان گلستان است.

وی اظهار داشت: قرار بود طرح پزشک خانواده دهم مهرماه در شهرستان‌های زیر 20 هزار نفر و دی ماه در شهرستان‌های گرگان و گنبد اجرا شود و از آنجا که چندین استان با هم برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردند، وزارت بهداشت چک لیست‌هایی دارد که باید تطابق داده شود؛ گلستان اعلام رسمی کرده و آمادگی کامل برای اجرای طرح پزشک خانواده را دارد.

وی افزود: ‌جهت اجرای طرح پزشک خانواده باید بسترهای لازم فراهم شود، در حال حاضر 65 درصد از مطب‌های استان واجدالشرایط اجرا طرح پزشک خانواده هستند و ما بقی مطب‌ها نیز با مشکلاتی از جمله کمبود فضا مواجه هستند که تا مرحله اجرا رفع می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت مخابرات استان برای فراهم شدن بستر it ، ثبت‌نام مردم نواحی شهری، ثبت اطلاعات خانواده در سامانه سلامت ایرانیان، توجبه همکاران پزشک خانواده و بازدید از مطب‌هایی که اعلام آمادگی کردند از مقدماتی است که در استان انجام شده است.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار داشت: در سال گذشته در حوزه درمان موفقیت های چشمگیری داشتیم و در نگهداری تجهیزات و حاکمیت بالینی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص دادیم.

عباسی از اخذ مجوز سی تی اسکن برای بیمارستان صیاد شیرازی گرگان خبرداد و افزود: بیمارستان صیادشیرازی با 22 هزار و 500 مترمربع زیربنا از نیازهای استان بود که با 300 تخت و کلیه امکانات یک بیمارستان تخصصی افتتاح شده است. 
کد مطلب 1726017

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